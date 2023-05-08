美民調：僅32％相信拜登身心狀況適合連任　川普支持度高

▲美國2024總統大選，有很大機會仍是拜登對上川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

現年80歲的美國總統拜登日前宣布競選連任，並且多次試圖向外界證明身體還硬朗、神智還清楚，但根據美媒聯合作出的最新民調顯示，大部分的美國人都認為，拜登的身體或精神狀況導致他無法勝任連任工作。

美媒「ABC News」與《華盛頓郵報》（Washington Post）聯合進行的民調於7日釋出，受訪的美國成年人當中，高達63％的人認為拜登的神智敏銳程度已不夠應付連任總統，而認為他仍能勝任的人有32％，其餘5％的人則沒有意見。

這個數據相比於去年高出了9個百分比，2022年有約54％的民眾認為，拜登已無法負荷總統這種必須在高壓中作出高效率決策的職業重擔。

至於身體狀況，62％的美國受訪者也認為拜登已不足以繼續擔任美國總統，只有33％的人認為他身體還算硬朗，5％的人沒有意見。

作為危險且強勁的敵手，現年76歲且尋求重回自由世界最高權位的川普，高達54％的受訪者認為他的精神狀態足以勝任，64％的人認為他也有足夠健康的身體。

有趣的是，雖然有26％的美國人認為只有拜登身心狀況不適任，1％的人認為川普不適任，但有多達43％的受訪者都同意，2位總統候選人都已經太老了。

目前看來，拜登爭取2024總統大選衛冕的勢頭較為薄弱，認同拜登任內作為的民調已來到新低的36％，相比今年2月做的民調下滑6個百分點，而有高達56％的受訪者不認同拜登的執政表現。

相反地，大部分美國人似乎都認為川普團隊處理經濟問題更勝於拜登，54％的人認同川普執政表現，而只有36％的人認為拜登做得更好。

川普於2016年當選總統，任內歷經股市熔斷與開啟美中貿易戰；拜登則是一上任就必須面對受到疫情重創的經濟困境，俄烏戰爭與供應鏈大亂，以及疫後復甦的遲緩和踉蹌腳步等。