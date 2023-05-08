美再傳大規模槍擊　拜登喊話國會：禁攻擊性武器

▲拜登重申要求國會禁止民眾持有半自動步槍。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓7日綜合外電報導

美國德州週末發生造成包括兒童在內8人喪命的槍擊案，總統拜登今天批評共和黨沒有作為時，也重申要求國會禁止半自動步槍的呼籲。

德州達拉斯（Dallas）北部一間暢貨中心昨天發生一名全副武裝槍手大開殺戒，這是震驚全美一連串槍枝暴力事件中最新一起。拜登今天下令美國聯邦建築、軍營、大使館於11日降半旗「向受害者致敬」。

支持訂定更嚴格槍枝法多年的拜登在聲明中說：「我再一次要求國會對我送交禁止攻擊性武器和高容量彈匣的法案，實施普遍性背景查核、對存放安全性作出要求、終結槍枝製造商的豁免權。」

「我將會立即簽署。一定要這樣才能維護街道的安全。」

拜登提到，全美今年已經發生近200起大規模槍擊案、奪走逾1萬4000條人命，並且強調槍枝暴力已經成為美國兒童主要死因。

「太多家庭餐桌旁只剩下空椅子。共和黨籍國會議員不可以繼續對這股歪風不予理會。推文發表看法和祈禱無濟於事。」

在最近發生數起大規模槍擊後，拜登敦促恢復1994年他於參議員任內幫助推動通過、但已於2004年因落日條款到期而失效的攻擊性武器禁令。