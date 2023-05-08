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等公車遇死劫！　德州休旅車闖紅燈衝撞釀7死6傷

▲德州休旅車衝撞委內瑞拉移民。（圖／路透）

▲德州休旅車衝撞委內瑞拉移民。（圖／路透）

文／中央社德州布朗斯維爾7日綜合外電報導

美國德州最南部城市布朗斯維爾警方今天表示，一部休旅車衝撞在路邊巴士站牌下等車民眾，造成7人喪生、至少6人受傷，事發原因不明。

美聯社報導，布朗斯維爾（Brownsville）警方調查員桑多華（Martin Sandoval）表示，這起事件當地時間上午8時30分左右發生在這個邊境城巿一座移民庇護所附近的巴士站牌下。

庇護所主任馬多納多（Victor Maldonado）表示，位在庇護所對面的巴士停靠站沒有標示、沒擺長凳，等車民眾沿著路邊席地而坐。他表示，大部分受害者為委內瑞拉籍男性。

▲休旅車衝撞委內瑞拉移民。（圖／路透）

▲車主遭逮捕。（圖／路透）

馬多納多說，經檢視庇護所今天上午的監視器畫面，「一台捷豹荒原路華（Jaguar Land Rover）休旅車從約100英尺遠處闖紅燈，壓過坐在巴士站牌下的人」。

這間庇護所是布朗斯維爾巿唯一提供過夜的庇護所，管理從聯邦拘留獲釋的數以千計移民。

儘管庇所只能夠收容250人，馬多納多表示，最近兩個月以來，他們每天接收250到380人，不過其中許多人都在抵達當天離去。

近數週來，跨境情況有增加趨勢，布朗斯維爾巿為此宣布進入緊急狀態，並且協調地方、州和聯邦資源在執法和人道主義問題上作出回應。

法新社報導，肇事駕駛被路人逮著，交給後來抵達的警方，並且被控危險駕駛。

桑多華告訴美國廣播公司（ABC）所屬頻道，當局已經展開調查，以認定事發原因為意外或蓄意。

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