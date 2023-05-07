LIVE／郭台銘「為台為民」北中南串聯　首場造勢在高雄

記者莊智勝／高雄報導

鴻海創辦人郭台銘力爭國民黨2024總統提名，郭辦5日宣布，將於台灣北、中、南舉辦4場「為台為民 郭台銘」全民造勢活動，首場造勢在高雄鳳山，將於今(7日)晚間8時許登場，郭台銘也於臉書表示，「有全力以赴的決心」。《ETtoday新聞雲》全程直播，為您掌握。

郭台銘造勢活動第二場將在9日於屏東登場、第三場11日在台中、最終場則於12日選在新北板橋，盼能凝聚支持者力量，全力爭取黨內提名。

▼鴻海創辦人郭台銘力爭黨內總統提名。（圖／記者湯興漢攝）