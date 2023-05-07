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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

致詞文全曝光！郭台銘閩南語演說　曝蔡英文曾派人要他不准買疫苗

▲郭台銘高雄造勢致詞。（圖／記者吳世龍攝）

▲郭台銘高雄造勢。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍、吳奕靖／高雄報導

鴻海集團創辦人郭台銘今(7)日晚間於高雄市鳳山區舉行首場大型造勢活動，晚間8點16分在夫人曾馨瑩等人陪同下大進場，現場國旗飛揚，主持人高喊「為台為民郭台銘」，氣氛帶到最高點。郭台銘登台後，情緒相當激動，將近1分鐘都說不出話，隨後在現場激動的氣氛下，開始閩南語演說。

「為台為民、郭台銘！」郭台銘約於晚間8點16分，由夫人曾馨瑩、前高雄縣長楊秋興、前立委張顯耀陪同大進場，主持人高喊現場有2萬人，台下支持者高舉國旗夾道歡迎他，全程耗時7分鐘抵達舞台上，現場立刻拋起彩帶，氣氛嗨到最高點。

▲▼郭台銘高雄造勢大進場，夫人曾馨瑩、前高雄縣長楊秋興等人陪同。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼郭台銘高雄造勢大進場，夫人曾馨瑩、前高雄縣長楊秋興等人陪同。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼郭台銘高雄造勢，現場大合唱〈世上只有媽媽好〉。（圖／記者吳世龍攝）

郭台銘上台後，情緒相當激動，久久說不出話，約1分鐘後，他再次以「媽祖宮的阿銘」稱呼自我介紹。郭台銘表示，他是板橋媽祖宮前長大的阿銘，三歲就開始拜關公，今天為了要選總統，特別來到民主的聖地高雄港都跟大家拜託。

郭台銘說，每次來到高雄，馬上就感受到這裡的熱情，大家講話很大聲，行動很直接。有一次，在六合夜市，一個朋友攔住他，把袖子拉起來，嚇了他一跳，對方說：「我都打BNT！謝謝你！」就跟他熱情的握手。

郭台銘回憶道，2年前的五月，他面對人生中最艱難的一段挑戰，比過去事業發展中都要難處理的事。那時台灣在一片疫情爆發的恐慌中，街上突然變得沒有人沒有車，每天有幾十個人到超過百人染疫死亡，透過他的國際關係，得到了德國BNT公司最大的老闆的保證，答應保留1500萬劑疫苗，其中他自已要買1000萬劑的疫苗，慈濟上人跟他通了兩次的手機視訊，希望也幫慈濟信眾買500萬劑，後來台積電也希望買500萬劑。

郭台銘接著說，自5月23日提出一直到6月17日，總統卻叫她的代表來，明白地告訴他：「不准買！因為咱台灣已經有了自己的疫苗了。」他晚上完全沒辦法睡，天才亮，不想吵醒家人，他坐在院子的石頭椅子上，給總統寫信，用最客氣的口氣求她：人民需要疫苗，若無疫苗會死這麼多人，政府心中要有人民，不能坐視人民的生命不管！

郭台銘感嘆，他心裡一直在問，為什麼他要盡一點能力，當可以這樣幫助台灣人民時，竟然要被如此阻攔？他不得不得到這樣的答案：因為應該保護人民救助人民的政府，心中沒有人民的痛苦。面對死亡，但是政府不理不睬，他們更重視其他的。

郭台銘指出，買疫苗這件事，讓他更進一步認真想2件事。第一，他能夠為台灣、為人民做些什麼事？第二，政治就一定要用長這個樣子嗎，我們還要投票給這種政府嗎？2年來，他看到的，是政府依然心中沒有人民的痛苦。現在我們最擔心的是戰爭可能會爆發，我們這一代的人曾經受過戰爭的威脅，我們共同花了幾十年的努力，終於為台灣爭取到和平，我們知道和平多重要，沒有和平就沒有一切！

郭台銘說，我們的政府喜歡強調和平不是台灣單方面可以決定的，但是別忘了，必須要靠兩方面、乃至於多方面的協調努力，才能維持和平，如果我們自己採取的是輕視和平、不斷挑釁的態度，怎麼可能和平？「要和平」、「不要戰爭」，「備戰」而絕對不求戰，這才符合人民要的，也才能解決人民的痛苦。

郭台銘接著說，我們的政府不管這樣痛苦，只想要對人民洗腦，要大家準備將子弟送到戰場上去，你們同意嗎？沒關係，跟買疫苗一樣，政府不做的，阿銘來做，讓我來幫大家爭取和平、維持和平好不好？

郭台銘問台下支持者：「你們都知道美國白宮吧？應該只有我這一個台灣人，不只進過白宮直接見美國總統，而且不是去一次是去了十多次。這是我多年打拼奔走累積下來的資格。」他說，他在全世界各地都有政界和商界的朋友，他看到的，不是簡單的中美衝突，他可以努力的，是透過國際大協商大談判維持台灣地位和確保台灣和平。在這方面，他一定勝過蔡英文、勝過賴清德。

郭台銘表示，從為台灣買疫苗到現在，2年多過去，他決定要放棄舒舒服服的退休享受，他要出來選總統！首先他要到處走到處看，了解人民需要什麼。他這半個月來到高雄3遍，見到這裡的立委、議員到工商界人士到夜市裡的老闆和民眾，讓他在第一線上聽到了確切的心聲，他們需要的是安居樂業、國泰民安、大家都有錢賺。

郭台銘說，高雄過去有非常清楚的經濟發展定位，從比較早的加工出口區帶領全台製造業，到後來一度成為全世界最大的貨櫃港口，曾經是最理想的亞太貨運中心所在地，到現在變得失去了焦點。現在的高雄最鮮活最熱鬧的是「音樂會經濟」，這樣的經濟模式真的足以支撐一個兩百萬人的都市嗎？

郭台銘批評，民進黨在高雄執政多年，大興土木建造各種公共設施，而有多少公共建設，也就幾乎聽到了多少品質有疑慮的問題。大家都看得到新竹棒球場的重重弊病吧，他特別強調「清廉」，和「清廉」必然相連的是「效率」，多年來他就是靠嚴格管理成本，找出最有效率的方式，才能開創全球最大的高科技代工事業。

郭台銘強調，他能為大家做的，是提供國際的、科技的眼光，重建高雄的經濟與產業。高雄有傳統上最佳的輕重整合優勢。從最重的鋼鐵生產到中小型加工製造到一般商家店面，再加上完整的交通運輸配備，有港口、有機場、有高鐵，條件都很好。高雄可以成為台灣下一代高科技發展的中心，整合軟硬，將國際資金與技術帶到高雄來，轉化為產品有效地送出去，甚至於成立亞洲的物流中心、製造中心及金融中心，絕對可以創造出高雄前所未見的繁榮，讓高雄的未來充滿希望！

郭台銘說，還要加上一條0-6歲國家養，給我們少年人肯生、敢生，咱這麼多的努力，都是為了下一代。阿公、阿嬤能抱孫，他們才是我們未來的希望，我們這麼努力打拼都是為了後代子孫的幸福不是嗎？

「拜託大家要來挺我！」最後，郭台銘向底下支持者懇託，這個不忍心看台灣人缺乏疫苗而受苦的阿銘；這個為了不放心國家的安危，願意放棄退休享受的阿銘；這個和大家一樣不熟悉政治語言、政治鬥爭，一樣討厭政客利用民主來吃香喝辣的阿銘；這個見過世面，進出美國白宮及國會山莊十多次，想要提供自己國際經驗與視野的阿銘。「拜託大家將今天聽到阿銘說的轉告親戚朋友，請他們一定要在民調上支持阿銘，讓阿銘可以得到國民黨徵召，進一步成為最沒有政治派頭、最真誠為咱台灣人民服務的台灣總統好嗎？謝謝！」

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