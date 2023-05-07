郭台銘上台沉默2分鐘說不出話　郭子乾三度救場提醒「現場有直播」

記者吳奕靖、柯沛辰／高雄報導

鴻海集團創辦人郭台銘7日晚間在高雄鳳山舉行首場大型造勢，但上台後遲遲未發言，沉默長達2分多鐘，不確定是忘詞還是太過感動，讓前立委張顯耀頻頻在旁打暗號，連負責主持的藝人郭子乾、陳美雅都三度救場，場面一度尷尬。

當時郭台銘在熱烈歡呼聲下登台，可伴隨群眾逐漸安靜下來，他並未進一步發言，只是靜靜望著台下，隨後高舉雙手比讚。主持人郭子乾、陳美雅率先高喊「郭台銘加油！」現場一陣歡呼，但當歡呼聲再次平息，郭台銘依舊未發言，只是微笑望著台下，沉默將近10秒。

▲郭台銘人生第一場造勢晚會選在高雄，但上台後遲遲未發言。（圖／記者吳世龍攝）

郭子乾連忙打圓場說「郭董現在滿心的感動在心頭，我們再次給我們郭董郭台銘一個加油好嗎！」台下群眾再次歡呼，但郭台銘不為所動。張顯耀見狀，悄悄在旁出言提示，郭子乾則再次高呼「我們台灣阿銘將要流下感動的眼淚...再次給他加油一下好不好？」

台下支持者一連三次吶喊「加油！」不過，郭台銘依舊沉默，僅僅只是保持微笑，隨後對著台下比了一個讚。陳美雅緩頰「咱們阿銘看到這麼多正義之士、清流都站出來了，阿銘非常感動，有心內話要跟大家講！」

此時，郭台銘總算開口「我人生第一場造勢，選擇在高雄...沒想到高雄人超乎我可以想像的空間，高雄人，我愛你們！我愛你們！還有從全國各地來的朋友們，我愛你們！這是我人生的第一場造勢，我想說的是...我想帶來改變！」但語畢又停頓，直到張顯耀在旁提示，郭才又接著說「我要為大家帶來改革！我要帶來創新！」

▲郭子乾衝上前提醒「我們是有現場直播的」。（圖／記者吳世龍攝）

伴隨一陣歡呼，郭台銘又陷入沉默。郭子乾見狀第三度救場，衝上前提醒「我們這是有現場直播的，你要把你心中所有的抱負、台灣阿銘想要幫台灣人民做些什麼事，一五一十地和盤托出！」語畢，郭子乾轉頭對台下高喊「再次給我們阿銘掌聲鼓勵一下好不好！」陳美雅也說「阿銘太過感動了，再給他一次尖叫聲好不好？」

最後，在眾人尖叫歡呼下，郭台銘才正式開口致詞。

郭台銘高雄場造勢晚會於6點30分開始，晚會由藝人郭子乾、國民黨高雄市議員陳美雅搭檔主持。據了解現場擺了6000張椅子，約於晚間8點15分，主持人高喊「現場超過2萬人」。

▼台下支持者熱情揮舞國旗。（圖／記者吳世龍攝）