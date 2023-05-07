快訊／郭台銘首場造勢來了！主持人高喊：現場超過1萬人

記者許宥孺、吳世龍、吳奕靖／高雄報導

鴻海集團創辦人郭台銘力爭國民黨內2024總統提名，今(7)日晚間於高雄市鳳山區舉行首場大型造勢活動。主持人約於7點03分高喊，現場已經超過1萬人。

郭台銘高雄場造勢晚會於6點30分開始，首先暖場節目中，暖場主持人約於晚間6點40分高喊，「現場位置已經坐滿了。」

▲郭台銘首場造勢晚會登場。（圖／記者吳世龍攝）

▲同一時間，記者拍到現場仍有空位。（圖／記者吳世龍攝）

現場支持者高舉國旗，跟著晚會主持人大喊「為台為民、郭台銘！」這場晚會由藝人郭子乾、國民黨高雄市議員陳美雅搭檔主持，據了解現場擺了6000張椅子，陳美雅在7點03分高喊：「現場已經超過1萬人了！」現場人潮來來去去，預估還會有人前來支持。

陳美雅晚會前受訪時表示，這次的造勢會展現出南部特色，和傳統的造勢不一樣，並且溫馨的包裝，除了有藝人的聲音，還會讓支持者聽到「台灣阿銘」的心聲，讓大家看到不一樣的阿銘，活動有亮點、彩蛋。

根據主辦單位提供流程，節目依序為藝人表演、嘉賓出場致詞、形象影片播放，郭台銘進場時間則安排在晚間8點，預計進場時間花費15分鐘、致詞20分鐘，最後有15分鐘的大合唱，晚會預計於晚間9點結束。