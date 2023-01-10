聯手市長半夜視察水廠！　桃園爆管停水原因曝...市議員找到了

▲黃敬平與張善正半夜了解爆管原因，並設法恢復供水。（圖／翻攝黃敬平臉書粉專）

記者翁子皓／桃園報導

桃園市因龍潭區三坑抽水站7日管線破裂，造成8個地區停水長達30小時，引發民怨，9日雖逐漸恢復供水，但仍有些地區無水可用。對此，國民黨桃園市議員黃敬平今（10）日凌晨發文表示，他與張善政到自來水集水廠視察到半夜2時，發現這次爆管是因為輸送水的管壓太大，卻沒有分段加壓、中繼送水才導致此結果。

桃園市因龍潭區三坑抽水站7日因管線破裂，造成楊梅、平鎮、中壢、大園等8個地區用戶停水，自來水公司9日凌晨0點公告，復水進度已達到大約95％，但還是有許多網友留言抱怨水沒有來。

黃敬平表示，他9日晚上發現有用戶仍然沒水可用後，致電給張善政，張善政聽了也很著急，2人決定分頭設法解決難題，他之後與自來水公司人員會合，測量水壓、關止水閥，努力找出問題幫忙引水，張善政也指派消防局長支援消防車讓民眾取水，兩小時後，總算幫缺水的里和社區開始蓄水，讓民眾早上起床有水可用。

▲工作人員連夜搶修。（圖／翻攝自Facebook／台灣自來水公司第二區管理處）

黃敬平又說，他與張善正在半夜0時許到平鎮南豐路集水廠視察，經了解，發現這次爆管的原因是輸送水的管壓太大，沒有分段加壓、中繼送水導致，且送水的管線已逾30年了，設計非常老舊，黃敬平批評前市府8年來拖拖拉拉，且自家議員也不斷反對，才導致爆管的發生。

黃敬平質問，自來水公司去年即規劃在三坑興建一處新的中繼加壓站，分段加壓供水，取代老舊管線，水公司明明之前已向經發局提過很多次了，但以前的經發局為何卻沒做。

對此水公司表示，前市府執政時，其實在三坑當地已買了農地，但是土地須經都市計畫變更為自來水用地，開了4次協調會說明，卡在地方回饋補助、怕噪音、嫌景觀不好等原因沒談攏，加上議員杯葛反對，所以前市府遲未同意興建，希望張善政市府之後能幫忙。