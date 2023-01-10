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張善政半夜自己開車視察水廠！　黃敬平還原過程讚負責：低調的用心

▲▼黃敬平與張善正半夜了解破管原因，並設法恢復供水。（圖／翻攝黃敬平臉書粉專）

▲黃敬平與張善正半夜了解破管原因，並設法恢復供水。（圖／翻攝黃敬平臉書粉專）

記者詹宜庭／台北報導

桃園市龍潭區三坑抽水站7日管線破裂，國民黨桃園市議員黃敬平10日發文還原，他與桃園市長張善政到自來水集水廠視察行程，其中讓他感到最驚訝的是，張善政不像前桃園市長鄭文燦一樣有司機、隨扈、秘書等人陪同，只說司機和隨扈下班了「我自己開車就好」，大讚張善政「負責任地把可以努力改善的事情做好。」

桃園市龍潭區三坑抽水站日前管線破裂，造成楊梅、平鎮、中壢、大園等8個地區用戶停水，自來水公司9日凌晨公告，復水進度已達到大約95％，但還是有許多網友留言抱怨水沒有來。針對停水一事，張善政表示，正在努力與中央溝通，希望中央、台水能夠負起責任，找出真正原因，別再犧牲民眾用水的權益，不料卻遭民眾開嗆「卸責」。

黃敬平表示，9日晚間他致電給張善政反映平鎮區新英里多處社區大樓沒水，張善政聽到後很著急，決定兩人分頭設法解決難題。十分鐘後他與自來水公司人員會合，測量水壓、關止水閥，努力找出問題幫忙引水，張善政也指派消防局長支援消防車讓民眾取水，並幫缺水的里和社區蓄水，讓民眾早上起床有水可用。

黃敬平進一步說明，他與張善政在半夜0時許到平鎮南豐路集水廠視察，但最令他感到驚訝的是，張善政自己一個人開車趕到，不像鄭文燦一樣有司機、隨扈、秘書等人陪同，只說司機和隨扈下班了「我自己開車就好」。而在視察時，他們也發現了爆管原因，是輸送水的管壓太大，沒有分段加壓、中繼送水導致，且送水的管線已逾30年了，設計非常老舊。

黃敬平指出，張善政了解爆管原因後，做了幾點要求並自己駕車回家，此情此景與前任市長鄭文燦呈現強烈對比。黃敬平認為，以前鄭文燦不論時間早晚，總會有一堆隨從前簇後擁；但張善政卻一個人駕駛輕車簡從，還說如果睡不著，就想再看看及掌握目前供水系統情況。

黃敬平強調，他之所以將寫這篇文章並非是想討拍，而只是想讓大家知道，「真正想解決問題的人，儘管不像綠營一樣會大力宣傳、找媒體記者跟拍，但他總是很負責任地將能努力改善的事情做好，低調的用心，我不吐不快！」

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