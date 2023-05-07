星宇航空改進空間多　學者：轉降那一刻這樣做「所有問題不會發生」

中央社記者余曉涵台北7日電

星宇航空因調度等問題，導致302名旅客昨天晚上只能睡在東京成田機場。學者表示，星宇航空這次處理有很多改進空間，尤其應該要把訊息第一時間告知旅客。

▲星宇航空6日因調度等問題，導致302名旅客夜宿東京成田機場。圖非當事航班。（示意圖／路透）

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星宇航空昨天調度出現一連串問題，導致302名旅客昨晚只能睡在東京成田機場，直到今天才能陸續返台。

消基會交通委員會召集人李克聰接受中央社記者訪問時表示，星宇航空在處理上有很多改進空間，看起來星宇航空本身應該很清楚狀況，但卻沒有把真正訊息告知等待的旅客。

李克聰指出，旅客無法了解所有狀況，心裡一定會不安跟有不確定感，但星宇航空在轉降名古屋後，就應該知道機組員會超時工作，第一時間就要告知旅客，後續針對所有受影響的旅客也應該要有賠償機制，包含因班機調度取消的洛杉磯航班。

李克聰表示，星宇航空強調服務品質，他建議除了賠償機票外，也應該給予下一趟飛行的優惠券等，才能讓旅客恢復信心。

另一名不具名的航空學者指出，星宇航空一開始不要想併班，影響就只有一台，但是從調派員去日本的時間點來看，當昨天JX800轉降時就決定好要併班了。

學者表示，若是以線上的調度來看，只要在轉降那一刻把待命組員調去成田機場，所有問題都不會發生。

學者認為，航空公司在商言商，飛機停在地上就無法創造獲利，因此每一架飛機都不會只是為了一個航班，航班與航班的緊密銜接，才能夠創造最大獲利。

學者指出，任何人都不願意碰上旅遊不便，將心比心站在旅客的角度，能夠順利回家才是最大的希望。然而第一線人員也並非不想做好服務，碰上一連串狀況發生，第一線人員沒有決策權，只能依所知訊息指示處理，但是狀況一再發生，也有他們的難處，需要旅客體諒。

學者表示，這事件可以成為日後的案例研討教案，造成旅途不便的情緒是一時的，針對旅客合理適當的賠償不可少，也期望航空公司未來可以更謹慎做好應變工作。