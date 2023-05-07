張國煒「昔批廉航愛延誤」遭網譏！惱羞嗆：別抓語病翻舊帳

記者李宜秦／台北報導

星宇航空發生嚴重延誤事件，由於人力不足，董事長張國煒搭乘廉價航空，赴日駕機返台，然而網友卻翻出他在2013年批評廉航的言論，笑稱是「十年迴力鏢」。張國煒則表示，「不要抓我語病，不然翻舊帳翻不完」。

▲張國煒昔日批評廉價航空，今日卻搭乘廉航飛日救火。（圖／記者湯興漢攝）

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星宇航空JX800台北-東京航班，原訂日本時間6日中午12時45分抵達成田機場，但因為降落時遇上一陣恐怖側風，直到約晚間8時才順利在成田機場降落，導致另外2個航班JX801、JX803也因此受到影響。而星宇JX803航班原預計延至深夜11點起飛，但由於成田機場宵禁，導致大批旅客只能在成田航廈過夜。

有網友看到星宇航空出包消息，就挖出張國煒10年前受訪言論，當時談到政府航空城計畫，他就批評廉價航空華而不實，「然後日子也不能改對不對，什麼都不行，然後飛機延誤了也沒東西吃，去按鈴申告也沒有用，因為廉價航空就很皮」，痛批廉航沒有保障。

張國煒今早抵達桃機時，針對記者提問「搭乘廉航是否自我打臉」，他惱怒回應「你去坐看看啊，廉價航空有他的市場，跟傳統航空不一樣，以廉航的價位來看，他們那種服務也是蠻公道的」。

張國煒表示，「不要抓我語病，說我以前講過什麼，難道講過什麼一輩子就都這樣嗎？那翻舊帳翻不完了」。

張國煒表示，針對受害旅客，星宇航空將賠償來回機票費用，他表示，「做錯就承認，不用再瞎掰，該怎麼賠償就阿莎力一點，不用扯東扯西，人家聽不進去，我們盡最大誠意解決，來回就都不收錢，應該是業界第一次」。

張國煒表示，「星宇航空以A321載運188人返台，其他有些旅客則改搭他航，預計下午4點多全部人都能回台，雖然是因為氣候因素，但也要跟社會大眾說不好意思，倒霉也是很倒霉，處理上也有瑕疵，會再做檢討，沒弄好就是沒弄好，該承認的我們會承認」。