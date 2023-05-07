鹿耳門天后宮開基鹿耳門媽聖誕　友宮、分靈廟、信眾祝壽熱鬧滾滾

▲台南市安南區的「北汕尾媽祖宮鹿耳門天后宮」媽祖聖誕，迎來全國各地進香團及分靈媽祖前來進香祝夀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

媽祖信仰為台灣信仰大宗之一，台灣幾乎各地都奉祀有天上聖母媽祖，每年農曆3月23日媽祖生前夕，各地媽祖宮總吸引眾多進香祝壽陣頭與朝拜媽祖的信徒齊聚，故有「三月逍媽祖」之俗諺產生。

今年是新冠疫情解封後的第一次媽祖聖誕進香期，位於台南市安南區的「北汕尾媽祖宮鹿耳門天后宮」早在4月初便陸續迎來全國各地進香團及分靈媽祖前來進香，直至5月7日為止，前來進香的宮、廟、寺、壇等單位已逾3百餘間，其中不乏攜家帶眷、奉祀數代人，分靈至民家的「鹿耳門媽」金尊或聖像回宮。

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5月7日上午八時許，台南降下睽違已久的大雨，也讓現場前來進香、祝壽的信眾一邊忙著躲雨、一邊歡喜讚嘆開基鹿耳門媽的靈感。主任委員林瑞男說，數週前因台南水情不佳，曾焚香請示開基媽祖是否需要舉辦祈雨儀式，當時便獲指示「天時到，即會降雨，不必刻意為之」，今日一現果然驗證開基鹿耳門媽祖慈悲顯赫之神威。

今年，為慶祝開基鹿耳門媽聖壽，自5月9～12日（農曆3月20～23日）起一連4天，將應景提供各色各樣的平安龜供人乞取，有黃金招財龜、狀元文昌龜、麵粉酥龜、鳳片龜、巧克力龜、白米龜等，歡迎有興趣者前往祈取。鹿耳門天后宮「乞平安龜活動」雖已行之有年，但每年仍舊吸引許多信眾前來乞取，希望能獲得鹿耳門媽的青睞，並祈賜福添壽。

總幹事林玉山表示，今年雖金價水漲船高，廟方仍依例準備3錢至1兩間的黃金招財龜，供信眾求乞，希望能在後疫情時代，護祐信眾財氣亨通、順風順水；此外，「狀元文昌龜」也是一大特色，一般跋中者，先從尾部往頭部開始食用，有意味「獨占鰲頭」之寓意，食用完畢後的狀元龜會剩下一頂狀元帽與一支文昌筆，可放置於書桌旁，便能開啟智慧、增進考運鴻隆。詳細活動訊息，可上鹿耳門天后宮官網（https://www.luerhmen.org.tw/）或FB臉書粉專查詢。