台南市北區祀典興濟宮醫神保生大帝聖誕　進香信眾絡繹不絕

▲台南市北區祀典興濟宮，為慶祝保生大帝聖誕，舉辦相關活動，很多友宫、分靈廟及信眾前來參香和進香，將廟埕擠得水洩不通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區祀典興濟宮俗稱頂大道公廟，供奉醫神保生大帝，其聖誕為5月4日（農曆3月15日)，祀典興濟宮為慶祝保生大帝聖誕，3日週三起舉辦相關活動，有很多友宫、分靈廟及信眾前來參香和進香，將廟埕擠得水洩不通。

農曆3月14日(國曆5月3日)上午，由大仙寺出家師父領眾啟建消災祈福法會，念誦金剛寶懺，並讓信眾登記疏文，祈求消災吉祥。中午廟方準備平安魯麵供信眾享用。晚上則是邀請興濟宮的交陪境宮廟前來「插燭」，此為府城特有的祝壽儀式，友宮準備鮮花素果、壽桃壽麵等供品裝在「????裡前來祝壽，場面盛大且莊嚴。晚上9時起震玄壇小法團清壇演法，拜請護法神將到壇鎮守，11時子時由董事會全體帶領爐下信眾向保生大帝獻上供品祝壽。

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農曆3月15日由府城昊然自真靖雷霆應化道壇吳明府道長率領道士團舉辦1日祝壽清醮，並有麵粉酥及麵包壽龜供信眾請回呷平安。

日日新報曾經記載：興濟宮香火之盛，不亞於北港天上聖母及超峰寺觀音佛祖，誕辰日前後，具牲醴致祭者每日不虛，紅男綠女，結伴晉香，香車寶馬，接踵於途，可見信仰者眾。

興濟宮於保生大帝聖誕期間聘請秀琴歌劇團至廟埕公演5日，其餘日期則撥放電影，由於往年謝戲認捐一經公告便被迅速認捐完畢，常常有信眾要求而又加演多日，今年度便直接從3月初一開放至3月底，出乎意料也是瞬間秒殺，證明信眾受到神明靈感而虔誠還願。

4月中起，有很多保生大帝信仰的友誼宮和該宮廟的分靈廟前來參香和進香，熱鬧的陣頭表演，讓沈寂許久的宗教活動熱絡起來。