台南石子瀨天后宮　「山海行‧姊妹情」徒步會親熱鬧登場

▲台南石子瀨天后宮「山海行‧姊妹情」徒步會親，將熱鬧登場。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市大內區的「石子瀨天后宮」主祀的天上聖母，距今已有350年歷史，與『開基鹿耳門媽』係出同源，是大內區重要信仰廟宇之一，時值新廟重建之際，由重建委員會發起「山海行.姊妹情」活動，遵循古香路徒步前 往同係之姐妹宮會親，期許藉由徒步伴行，凝聚眾人之力量，早日完成媽祖建廟的最後一哩路。

鹿耳門天后宮主任委員林瑞男表示，早年媽祖宮遭遇水患之時，石子瀨天后宮庄民不遠千里迢迢，以人力、牛車運送物資前來媽祖宮接濟。為感念石子瀨 天后宮先民的隆情厚誼，遂邀集另六間姐妹宮，同心協力、徒步伴行。

活動在4月1日上午4時許、由台南市長黃偉哲偕同夫人劉育菁老師等貴賓，啟動「起駕禮序」，展開一日長達42公里的「徒步會親」之路。黃偉哲市長表示，目前大台南地區水情仍不樂觀，他也代表全體市民，祈求「石子瀨媽」 神威庇祐，早日降下甘霖、紓解旱象，並預祝活動圓滿。

重建委員會主任委員李一道表示，希望藉由徒步伴行，凝聚信眾力量，協力完 成媽祖建廟的最後一哩路，同時強調，在短短一個月的時間，便有來自全台各 地超過千位信眾報名，陪同媽祖「作伙走」，充份感受「石子瀨媽」的神威顯赫。

徒步隊伍於上午自石子瀨天后宮起駕後，途經茄拔天后宮、土虱堀聖興宮、 安定後堀潭湄婆宮、許中營順天宮與新寮鎮安宮。傍晚在新寮鎮安宮與姐妹宮 會集，並點燃象徵「媽祖薪火」的火把，點亮這條會親之路，隊伍抵達鹿耳門 天后後由葉澤山副市長與民政局姜淋煌局長引爐火燃寶燭，姊妹宮持火共燃「薪 火爐」，最後恭請『石子瀨媽』及『姊妹宮神尊』入宮駐駕，完成禮序。此次徒步會親總路程近42公里，橫跨四個行政區、途經十餘座宮廟，全程步行至少耗時17個小時，對於人員的體力與耐力均是一大考驗。