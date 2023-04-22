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今玄天上帝生日！快做「3件事+拜3水果」　爆賺一整年

▲▼玄天上帝（圖／翻攝自Facebook／桃園新屋深圳玄天宮）

▲今天是玄天上帝的生日。（圖／翻攝自Facebook／桃園新屋深圳玄天宮）

網搜小組／劉維榛報導

今（22）日為農曆三月初三，不僅是玄天上帝的萬壽聖誕日，更是凡界的喜事！位在桃園新屋的「深圳玄天宮」今特地舉辦「宴王宴」，邀請7為神仙吃大餐，以答謝祂們合力幫助信徒能事事順利。事實上，信眾想大賺一整年，可得把握玄天上帝的聖誕日，「快做三件事與拜三種水果」就能賺到手軟。

「深圳玄天宮」廟方在臉書粉絲團指出，今子時一過就開始祝壽，盛大舉辦「宴王宴」，更布置九龍神桌壽宴邀請「仙界好友聚會吃飯」，包括天上聖母－媽祖、 中壇元帥、觀世音菩薩、七娘媽、福德正神－土地公、池府王爺等等，以答謝神明合力幫助信徒們在事業、家庭、學業與健康能圓滿順利。

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▲▼玄天上帝（圖／翻攝自Facebook／桃園新屋深圳玄天宮）

▲廟方替玄天上帝擺以「九龍神桌壽宴」。（圖／翻攝自Facebook／桃園新屋深圳玄天宮）

據《三立新聞網》報導，玄天宮神秘道士分享，可要把握玄天上聖誕日祈福，照著做三件事及拜三種水果，就能讓「好上再好、賺更多」、財運亨通賺四海，如下：

1.參與祈安植福法會，到廟裡拜拜走走。

2.準備壽桃、壽麵、蛋糕來拜拜並叩謝神恩。

3.心誠則靈祈求「賜福、賜財、賜平安」。

另外要準備三種好運水果，「鳳梨」代表事業興旺「蘋果」象徵健康平安「香蕉」揪大家一起拜拜，真正目的是要信徒祝壽兼還願。

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