百忙中完成！基隆副市長邱佩琳新作　2023「臺灣美術展」展出

▲邱佩琳副市長百忙中創作，此次參展「2023臺灣美術展」於中正紀念堂展出。（圖／記者李毓康攝）



記者林育綾／台北報導

基隆市副市長邱佩琳投入繪畫創作三年多，獲得不少獎項肯定，不過總是自謙「畫畫素人」的她提到，每次作畫至少需要3小時以上，自從到了基隆市府後公務繁忙，已經大約半年沒辦好好靜下來畫畫；這次特地將一年半前畫了7成的作品，再度拿出來完成，更感受到心境的轉變，作品即日起在「2023臺灣美術展」於中正紀念堂展出。

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▲「2023臺灣美術展」展出全體會員近年來的代表作品多達60件，還有「第11屆臺灣美術獎」的得獎作品15件。（圖／記者李毓康攝）

「2023臺灣美術展」由臺灣美術協會主辦，此次展出全體會員近年來的代表作品，包含油畫、水彩、水墨、膠彩、複合媒材及攝影等多達60件；更展出「第11屆臺灣美術獎」的得獎作品，在層層的競逐中，遴選出最頂尖的15件精彩畫作參展。

▲基隆市副市長邱佩琳也在百忙之中，完成了一幅亮眼作品參展。（圖／記者李毓康攝）

其中基隆市副市長邱佩琳也以會員的身份，交出了一幅亮眼作品參展。她分享，由於每次創作至少需要3小時以上，到了基隆市府後，真的非常忙碌，周六日也要跑行程；因此從去年12月25日就職以來，已經大約長達半年時間，沒辦法真正靜下來3小時好好畫畫。

邱佩琳也分享近來的心境轉變，過去在私人企業任職時，核心是創造企業價值；但到了基隆市府後，就要為了所有基隆市民謀最大的福利，任何一個決策、公文、批示，甚至每一次講話，都要考慮到基隆市民，也因此學會看得更多且更遠，「雖然現在沒時間好好畫畫，但經過市府的磨練，當我有一天能再找出時間畫畫時，我的心境一定會不一樣。」

▲邱佩琳創作的《飲・風輕 酌・當歌》，延續她所熱愛的唐朝「胖美人」風格（圖／記者李毓康攝）

此次參展的作品《飲・風輕 酌・當歌》，是她在一年半前畫了7成左右的作品，直到這段時間再度拿出來，百忙之中抽空完成。

邱佩琳提到，在恩師章德民過世之後，原本有一段時間傷心到難以動筆，後來因不想辜負老師的期待，於是自我勉勵，再次鼓起勇氣提筆創作，就是這一幅畫作。

《飲・風輕 酌・當歌》延續她所熱愛的唐朝「胖美人」風格，從唐朝宮樂圖中取材，由於原圖有好幾位唐朝女子，她選出其中兩位舉動接近的美人，湊在一起；中間還畫上她最愛的瓷器、木傢俱，彷彿將這些元素搬到新的時空，再重新組合，背景則塗滿金箔，並仔細顧及色彩的配置及效果。

▲邱佩琳副市長此次也擔任第11屆臺灣美術獎的頒獎人。（圖／記者李毓康攝）

此次展覽開幕典禮，邱佩琳也出席致詞及頒獎，她謙虛表示，跟許多前輩相比，自覺還差太遠了；不過看了大家的作品後，除了讚歎每個人都非常了不起之外，也決定在創作上繼續努力，向大家看齊。

▲「2023臺灣美術展」即日起至5月14日在國立「中正紀念堂」1樓藝廊展出。（圖／記者李毓康攝）

「2023臺灣美術展」即日起至5月14日在國立「中正紀念堂」1樓藝廊展出，而得獎作品當中，首獎吳秉叡的《歸根》、特優獎楊昌儒的《不留餘地》，都是表達環境保護的議題。另一特優獎苗裕康的油畫《饔》，畫出高山上晨曦時群鹿覓食，似乎也導讀著朱子治家格言中「雖饔飧不繼，亦有餘歡。」的溫暖親情。

▲首獎吳秉叡的油畫《歸根》，樹木默默地承受人們丟棄的垃圾，藉此傳遞生命與環境議題。（圖／臺灣美術協會提供）



臺灣美術協會理事長潘蓬彬也讚歎，吳秉叡年僅20歲，原以為年輕人可能會畫更當代性的作品，想不到會表達重視環境議題的心意，作品的表現也讓許多評審驚艷。

其餘得獎作品也都是技藝超群，蘊含對於當下的省思或啟示，共同寓教於藝正心載德。潘蓬彬表示，歡迎大家一起蒞臨展場，欣賞今年臺灣美術協會為大家準備如詩般的美麗盛宴。

▲「臺灣美術協會」會員們共同參與展覽。（圖／記者李毓康攝）

「臺灣美術展」暨「第十一屆臺灣美術獎徵選展」

時間：即日起～2023年5月14日（每日9:00AM-6:00PM）

地點：國立中正紀念堂-一樓藝廊