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20歲超齡作得首獎！樹根與垃圾融為一體　2023臺灣美術展展出

▲▼「臺灣美術展」暨「第十一屆臺灣美術獎徵選展」自2023年5月3日～5月14日於中正紀念堂展出。（圖／臺灣美術協會提供）

▲第11屆臺灣美術獎首獎作品《歸根》，用來表達生命平等、環境議題，作品表現令評審驚艷。（圖／臺灣美術協會提供）

記者林育綾／台北報導

臺灣美術協會舉辦「2023臺灣美術展」年度特展，同時也展出「第11屆臺灣美術獎」15件頂尖得獎作品，其中首獎吳秉叡年僅不到20歲，他以基隆和平島宮廟旁一棵不起眼的樹木為靈感，創作《歸根》來表達生命平等和環境議題，作品表現讓21位評審都感到驚艷；此次同樣受邀參展的基隆市副市長邱佩琳，也不斷讚歎及勉勵他繼續作畫。展覽自即日起至5月14日在國立「中正紀念堂」展出。

▲▼邱佩琳副市長參展「臺灣美術展」。（圖／記者李毓康攝）

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▲年輕畫家吳秉叡（左）作品獲得首獎，基隆市副市長邱佩琳（右）也表現欣賞及勉勵他繼續作畫。（圖／記者李毓康攝）

臺灣美術協會邁入第12年，也是全國第一個以「臺灣」來入名的藝術團體。理事長潘蓬彬表示，每年集結所有會員的代表作品，舉辦年度展覽，今年包含了油畫、水彩、水墨、膠彩、複合媒材及攝影等，多達60件。另外協會也從第2年起舉行「臺灣美術獎」，因此獎項今年來到第11屆，在經過21位評審層層的競逐中，遴選出最頂尖的15件精彩畫作參展。

其中獲得首獎的創作者吳秉叡，年僅不到20歲，目前還就讀大學二年級。他的油畫作品《歸根》，靈感來自於某日午後到和平島旁的福德宮，在一個無人的角落，看見一棵樹與垃圾融為一體的模樣。

他將這棵樹畫下來，一方面傳達環境議題，也期望藉由樹來表達生命的平等，「每個人最終都會塵歸塵，土歸土，不會因為你的身份地位不同而有改變。」吳秉叡還透露，這棵樹長在一戶住家旁，後來再去看，已經被鋸掉了，只剩下零落的模樣。

▲▼「臺灣美術展」暨「第十一屆臺灣美術獎徵選展」自2023年5月3日～5月14日於中正紀念堂展出。（圖／臺灣美術協會提供）

▲特優獎楊昌儒的油畫《不留餘地》，也同樣在傳達環境保護議題。（圖／臺灣美術協會提供）

除了首獎《歸根》之外，特優獎楊昌儒的油畫《不留餘地》也不約而同的在傳達環境議題。潘蓬彬說，這次得獎的作品中很多是年輕畫家，原以為年輕人可能會嘗試超越時代、前衛的作品，不過近年發現，很多年輕的藝術家都非常重視一個主題就是「環境保護」。

▲▼「臺灣美術展」暨「第十一屆臺灣美術獎徵選展」自2023年5月3日～5月14日於中正紀念堂展出。（圖／臺灣美術協會提供）

▲苗裕康的《饔》描繪台灣的廣闊山林中，有一群鹿家族，雖看似孤單但環境優美，倡議美好生活環境的願景。（圖／臺灣美術協會提供）

另外一幅特優的作品，苗裕康的《饔》描繪台灣的廣闊山林中，有一小群鹿的家族，看起來很孤單的，但環境非常舒適且迷人，似乎也在倡議一個美好生活環境的願景，也是年輕的藝術家創作。

▲▼邱佩琳副市長參展「臺灣美術展」。（圖／記者李毓康攝）

▲「臺灣美術展」在中正紀念堂展出。（圖／記者李毓康攝）

潘蓬彬也表示，「臺灣美術獎」今年有21位評審，在評選時不知道作者是誰，投票後能顯示出相當的共識。獎項不限定參加資格，唯獨「會員不能參加」以示公允，就是為了讓協會資源用來幫助更多喜歡畫畫的朋友，而不是綁在自己人身上。

因此，儘管獎金不高，卻具有指標性，吸引不少年輕的美術系學生、藝術家參與；甚至還有許多資深畫家、畫壇名家也挑戰投件，顯見大家對於協會的信任度。

▲▼「臺灣美術展」暨「第十一屆臺灣美術獎徵選展」自2023年5月3日～5月14日於中正紀念堂展出。（圖／臺灣美術協會提供）

▲潘蓬彬今年參展的作品名為《小白兔愛上馬列維奇》。（圖／臺灣美術協會提供）

而潘蓬彬今年參展的作品名為《小白兔愛上馬列維奇》，一次挑戰當代精神的立體派及未來主義，畫作中的兔子彷彿正在跑動，也致敬馬列維奇這位影響現代抽象的藝術家，強調藝術展現的純粹。

▲▼「臺灣美術展」暨「第十一屆臺灣美術獎徵選展」自2023年5月3日～5月14日於中正紀念堂展出。（圖／臺灣美術協會提供）

▲秘書長朱玉婕作品《曙光》，是當年在疫情期間，象徵黑暗中不要忘記有一絲曙光。（圖／臺灣美術協會提供）

「2023臺灣美術展」即日起至5月14日在國立中正紀念堂1樓藝廊展出，每幅作品不僅技藝超群，也蘊含對於當下的省思或啟示。潘蓬彬表示，歡迎大家一起蒞臨展場，欣賞今年臺灣美術協會為大家準備如詩般的美麗盛宴。

▲▼「臺灣美術展」展場空間。（圖／記者李毓康攝）

▲▼「2023臺灣美術展」即日起至5月14日於中正紀念堂一樓藝廊展出。（圖／記者李毓康攝）

▲▼「臺灣美術展」展場空間。（圖／記者李毓康攝）

▲▼「臺灣美術展」暨「第十一屆臺灣美術獎徵選展」自2023年5月3日～5月14日於中正紀念堂展出。（圖／臺灣美術協會提供）

「2023臺灣美術展」
暨「第11屆臺灣美術獎徵選展」
時間：即日起～2023年5月14日（每日9:00AM-6:00PM）
地點：國立中正紀念堂-一樓藝廊

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