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金箔入畫《秋意》超耀眼！畫畫素人邱佩琳獲「臺灣美術獎」驚艷評審

▲▼第9屆「臺灣美術獎」，左圖為首獎作品崔逸《共生》；右圖為佳作作品邱佩琳《秋意》。（圖／臺灣美術協會）

▲「臺灣美術獎」作品讓評審驚艷！左圖首獎作品，崔逸《共生》倡議環保；右圖佳作作品，邱佩琳《秋意》以金箔入畫。（圖／臺灣美術協會）

記者林育綾／台北報導

「臺灣美術獎」第9屆得獎名單揭曉！該獎以本土「人文地產景」為主題鼓勵臺灣藝術家創作，堪稱最接地氣的平面視覺藝術獎，今年吸引200多件作品報名，可說是盛況空前、水準極高，其中首獎《共生》廢墟中的青蛙倡議環保；還有少見以風景畫得獎的作品《秋意》由「畫畫素人」邱佩琳創作，大膽使用金箔入畫，加上充滿張力的暖色系色彩，非常耀眼，讓評審印象深刻！

「臺灣美術協會」現任常務理事潘蓬彬說明，協會在10年前成立，是國人第一個以「臺灣」命名的藝術團體。當年在內政部查詢時發現，竟然沒有一個團體使用「臺灣」來兩字取名，原因可能是戒嚴時期不允許，因此許多早期成立協會都是以中華、中華民國為開頭命名。

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▲▼社團法人台灣美術協會理事長潘蓬彬專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲臺灣美術協會現任常務理事潘蓬彬提到，協會希望讓本土藝術家找到「自己的位置」。（圖／記者湯興漢攝）

既然取名為「臺灣美術協會」，意義也是希望國內的藝術家都能找到「自己的位置」，尤其很多藝術家都渴望跟國際接軌，而他說，大家慢慢曉得「其實絕對的本土，就是絕對的國際」，如此才能擁有自己的樣貌。目前會員除了中西畫家，還包括雕塑家、藝評家、畫廊老闆等，希望幫助藝術家的範圍和效果都能擴大。

而協會成立第2年就舉辦「臺灣美術獎」，今年邁入第9屆，主題以臺灣的「人文地產景」為大範圍，讓創作者自行發揮，風格、媒材上也不限定，只要是平面作品都能參加，身分資格上也不限定，唯獨「會員不能參加」以示公允，就是為了讓協會資源用來幫助更多喜歡畫畫的朋友，而不是綁在自己人身上。

▲▼社團法人台灣美術協會理事長潘蓬彬專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲潘蓬彬認為藝術家不只是畫衣服表象的作品，背後必須有想法，有自己的本土特色越能夠接軌國際。（圖／記者湯興漢攝）

雖然獎金不高，但潘蓬彬說，這次共200多件作品報名，可說是盛況空前，跟國內大型比賽的參加數不相上下，除了吸引不少年輕的美術系學生、藝術家參與；甚至還有許多資深畫家、畫壇名家也挑戰投件，顯見大家對於協會的信任度。

此次評審約20人，一般比賽很少用這麼多人的規模來建立的評審團，他說明，其實藝術作品的鑑賞往往十分主觀，不過當「個別的主觀集結成大量後，就能成為客觀」。而在評選時，不會知道創作者的身份；首波入選的作品，評審都必須親臨觀賞「原作」，紛紛讚歎「今年作品水準非常高」，讓人驚艷。

四幅令人印象深刻的得獎畫作

▲▼第9屆臺灣美術獎-首獎作品：崔逸《共生》。（圖／臺灣美術協會提供）

▲首獎作品，崔逸《共生》透過棲息在廢墟的青蛙，倡議人們省思環保生態議題。（圖／臺灣美術協會提供）

崔逸《共生》

潘蓬彬分享今年得獎作品中，讓他印象較為深刻的4幅畫作。其中首獎創作者崔逸是一位年輕的畫家，作品《共生》畫中一隻青蛙生活在廢墟中，傳遞了環保的想法，由於「大自然原先屬於所有動物」，直到人類出現，造成剝奪甚至傷害，動物被迫離開棲地；直到房子成了廢墟，這些生命才有機會再回來生存。

潘蓬彬認為，這幅作品不是讓青蛙出現在荷葉、水池上，而是在廢墟，形成了衝突感，破舊的房子也代表人類的痕跡，可以看見畫家很有想法，作品雖然規格不大，卻非常吸引人，傳遞了環保生態的理念在其中，不用特別詮釋，「光是看到畫就能讓人感動」。

▲▼第9屆臺灣美術獎-優選獎：鍾奕華《林本源園邸》。（圖／臺灣美術協會提供）

▲鍾奕華《林本源園邸》，濃烈飽滿的色彩的俯瞰視角頗有新意，獲得優選。（圖／臺灣美術協會提供）

鍾奕華《林本源園邸》

優選作品《林本源園邸》，創作者鍾奕華，是一位年過70歲的資深畫家，特別的是，過去他的作品辨識度很高，這次似乎改變了風格挑戰自我，以半具象手法呈現林家花園的俯瞰圖，濃烈飽滿的色彩頗有新意。

▲▼第9屆臺灣美術獎-佳作作品：邱佩琳《秋意》。（圖／臺灣美術協會提供）

▲邱佩琳《秋意》以金箔入畫，原作非常耀眼，獲得佳作。（圖／臺灣美術協會提供）

邱佩琳《秋意》

而佳作獎當中的《秋意》將金箔入畫，非常耀眼；加上秋紅層層飽滿暖色系，充滿張力，令評審印象深刻。這幅畫的創作者為《ETtoday新聞雲》執董邱佩琳，她曾謙虛稱自己為「畫畫素人」，習畫至今約3年，得獎後也興奮表示，「自己的畫得獎，比過去大考放榜還讓人驚喜！

▲邱佩琳稱自己為「畫畫素人」。（資料照／記者謝婷婷攝）

潘蓬彬說明，自己在先前也不知道該作品是邱佩琳所畫，而以過往來說，「純風景」作品要得獎相當不容易，因為在視覺心理上，人物、動物的畫作較吃香；不過這次邱佩琳用複合媒材的方式，以金箔入畫大膽創作，讓作品擺出來時充滿張力，能與其他畫作產生明顯差異，非常耀眼。

▲▼第9屆臺灣美術獎-佳作獎：許文昌《藍調協奏曲》。（圖／臺灣美術協會提供）

▲許文昌《藍調協奏曲》同樣獲得佳作。（圖／臺灣美術協會提供）

許文昌《藍調協奏曲》

另一幅同是佳作獎的《藍調協奏曲》由許文昌以水彩創作，以街景為題，透過灰藍調的色系，讓觀者彷彿從一個隱密的角落窺探城市；加上畫面分割交織手法，確實有了音樂旋律之美，原本應該是喧囂煩悶的都市，被藝術家帶領到祥和、安定的視角，如此反差，是作品得獎的原因。

第9屆「臺灣美術獎」得獎作品展，將於5月19日至5月30日，在國立中正紀念堂1樓藝廊展出。

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