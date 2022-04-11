唐朝仕女俑穿越重生！邱佩琳以藝術傳承助人精神　企業家收藏響應

記者林育綾／台北報導

攝影／湯興漢、吳杰澄

當藝術家手握畫筆，宛如化身為造物者，每一筆畫，都是注入生命力的展現。邱佩琳運用想像力，讓原先飽經風霜、沈寂已久的唐朝仕女陶俑，穿越千年在畫布上重生，以活靈活現的姿態會面來到眼前的有緣人。這系列畫作不但受到畫界專業人士的讚賞，也被不少企業家賞識並搶先收藏，售出所得將會捐助公益，幫助弱勢孩童學習。

▲邱佩琳畫作被不少企業家賞識收藏，而售出所得將會捐助公益，幫助弱勢孩童學習。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

繁忙事業之餘，《東森新媒體ETtoday》執行董事邱佩琳拿起畫筆，以繪畫這相對「緩慢」的方式呈現心之所向，在現代講求高效率的氛圍中實屬難得。她非科班出身，也從沒學過繪畫，四年前開始向油畫大師章德民習畫，憑藉對畫畫的熱愛和過人的堅持，前後參與四次聯展，更獲得「臺灣國際藝術協會」美展、「臺灣美術獎」的肯定，如今將舉辦首次個人繪畫展覽「悅己 • 時空對話」，展出約50幅作品，周遭親友也對她刮目相看。

▲邱佩琳創作胖美人系列《蝴蝶自來》是此次展覽主視覺，朋友們都說這幅畫的神韻最像她。（圖／邱佩琳提供）

展覽中的「胖美人」系列，是她以唐代陶俑作為創作靈感，邱佩琳說，自己一直以來對於唐朝女性形象的文物和圖像，都特別有感又喜愛，而唐朝是古代風氣最開放的時代，女性能夠騎馬，最能自主展現自我，胸懷最大，服裝風格也最自在。

她在一次拍賣會上，見到一個唐朝仕女陶俑後讚歎不已，除了欽佩工匠能如此精緻呈現唐代女性之美；她還想像，他們是懷抱什麼樣的心情來創作呢？這些陶俑的模特兒，是什麼樣的女孩子呢？如果她們知道自己在千年之後，還會被人欣賞，又希望以什麼姿態展現，希望出現在什麼樣的場景呢？

▲邱佩琳將舉行個人畫展「悅己·時空對話」。（圖／和泰LEXUS雜誌提供）

想像力滋養了她的創造力，例如原本一個雙眉緊蹙、面目憂鬱的娃娃，邱佩琳起初構想場景時，想把她放在牆角，但後來放棄這個讓她看起來孤單可憐的想法，轉念決定配上荷花；另外也有抱著錢、像要逃走般的胖美人，還有抱著愛犬，展現失而復得的喜悅。

▲邱佩琳個人畫展「悅己·時空對話」作品-胖美人系列。（圖／邱佩琳提供）

每個陶俑在她的畫筆下，一一被點燃了生命，擁有了喜怒哀樂的情緒，也有了自己的生命故事。而為了畫出仕女陶俑的髮型、服裝、配件等細節，她也翻閱了大量書籍來考究，還會剪下自己旗袍上的蝴蝶等裝飾，做為複合媒材。

▲雙眉緊蹙、面目憂鬱的娃娃，邱佩琳起初構想場景時，想把她放在牆角，但後來放棄這個讓她看起來孤單可憐的想法，轉念決定配上荷花。（圖／邱佩琳提供）

▲邱佩琳對於唐朝女性形象的文物和圖像，都特別有感又喜愛。（圖／記者湯興漢攝）

中華民國油畫學會理事長楊永福也說，看了她的作品，會被她的題材選項所吸引，更讚畫面的陶俑，「儘管有些可椈的笑意，但不輕挑；眉宇間雖憂憂微微，卻也優美可人；她在處理陶俑兩腮撲紅，輕重分毫的精確，少一分失色，多一分風塵，就像旗袍領口的風紀釦，解與扣分寸之間的完全不同的局面。」他認為，邱佩琳可貴在劍及履及，尤其不服輸的個性，讓她面對繪畫的挑戰，能試著以數據分析、觀摩、大量閱讀來化解學習高原的頓挫，在創作艱難的時刻，仍能看見周圍的美好。

▲為了畫出仕女陶俑的髮型、服裝、配件等細節，她也翻閱了大量書籍來考究。（圖／和泰LEXUS雜誌提供）

而展覽當中的《緣生系列》是她以「台灣原聲童聲合唱團」當中的10位團員為主角作畫，她曾到南投信義鄉看這些孩子們演出，被純真的姿態和歌聲深深打動，因此決定畫下她們的樣貌，也體會到畫人像最大的挑戰是「韻味」，尤其嘴角、眼神的捉摸，若稍微角度不對，整個臉型就會不一樣了，因此她總在夜裡心最靜的時刻起草稿，再做比對，作品後來還獲得第21屆「臺灣國際藝術協會美展」肯定。

▲展覽當中的《緣生系列》是她以「台灣原聲童聲合唱團」當中的10位團員為主角作畫。（圖／和泰LEXUS雜誌提供）

邱佩琳謙虛表示，不認為自己的成績特別亮眼，但一路走來確實非常努力，尤其感念父親，傳承給她堅持與執著的性格；而父親生前熱心助人，她也決定將這股精神傳承下去，因此這次畫展的收益，將全數捐給「台灣原聲教育協會」和「財團法人邱創煥文教基金會」，作為孩童的獎助學金。

目前已有許多企業家賞識她的畫作，同時響應公益，包括東森集團總裁王令麟、和泰汽車董事長黃南光、信義房屋創辦人周俊吉、禎祥食品董事長張晁祥等人都率先收藏，還有不具名人士加入行列。

▲邱佩琳首度舉辦個人畫展，畫作已被不少企業家賞識收藏，而售出所得將會捐助公益，幫助弱勢孩童學習。（圖／記者湯興漢攝）

邱佩琳說，當初畫畫時，其實沒想過有一天會辦個展，更沒想過會做這麼多事，「每個人對我的好，都成為我畫布上的顏料」，因此當有人收藏自己的畫，她也想回饋給慈善單位，「如果這些小朋友受到幫助，對社會有了感恩之心，有一天當他們成功時，也能夠幫助他人，這就是善的循環。」

此外，這次個展特別選在國泰世華藝術中心舉行，也是因為國泰世華銀行基金會長期幫助偏鄉及弱勢孩童，並支持許多本土優秀藝術家、提供素人畫家舞台和機會。當越來越多人談論永續經營，能有企業不忘藝術關懷，近距離參與並與在地打造藝術創生，這樣的理念也跟邱佩琳期望以藝術回饋社會、走向國際的想法不謀而合，促成這次共創美好的契機。

▲邱佩琳個人畫展「悅己·時空對話」作品-光語系列。（圖／邱佩琳提供）

邱佩琳個展── 「悅己 ‧ 時空對話」

地點：國泰世華藝術中心

地址：台北市信義區信義路五段108號B1

日期：2022年5月7日∼5月28日

時間：周一至周六 10:00∼18:00