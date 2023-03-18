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電價上漲怎麼辦　綠大咖曾答應「用民進黨官員的薪水補」

記者邱晟軒／綜合報導

經濟部電價費率審議會拍板平均電價調幅11%，其中用電大戶將調漲17%。對此，前台南市議員謝龍介的姪子謝克洋及不少網友紛紛敲碗招喚民進黨立委吳秉叡，因為他過去曾表態「讚成（贊成）」，若2025年電價比2016年平均電價貴，就用民進黨政府官員、立委薪水就拿來補人民電費。

經濟部電價費率審議會17日決議，民生用電漲幅2.6%，產業用電漲幅14.2%，平均漲幅11%；產業部分，高壓與特高壓用電大戶調漲17%，產業低壓以內需、微中型企業為主，電價調漲10%，新電價4月1日起實施。

謝克洋今（18）日在臉書發文表示，「4月電價漲定了，錯誤的能源政策就是全民要一起承擔後果，不過有一位勇者願意承擔這一切，吳秉叡委員該出來打球啦」；他呼籲民眾收到帳單後，記得拿到吳委員的服務處，請他幫忙「選民服務」一下。

▲吳秉睿臉書貼文被翻出。（圖／翻攝臉書）

▲吳秉睿昔日贊成「用官員薪水補電費」臉書貼文再度被翻出。（圖／翻攝臉書）

事實上，吳秉叡過去曾解釋表態贊成「電費由民進黨官員薪水補」這段話的時光背景，表示2016年電業法在立院修正，其中一大重點是發電端自由化，不再由台電一家壟斷。就理論而言，供給面如果增加，價格應該是下降而非上漲，這就是修法的重要目的之一。

吳秉叡認為，現在有人拿今年以來因為各種因素導致石油、天然氣及煤碳高漲，造成發電成本大幅增加，而有電價調漲可能性的議題，來說6年前電業法修正不會漲電價的說法是錯誤的，「就小弟看來是『錯把馮京當馬涼』」。

▼吳秉叡過去就曾被立委王鴻薇起底。（合成圖／翻攝自王鴻薇臉書、記者李毓康攝）

▲▼吳秉叡被王鴻薇起底曾贊成民進黨立委薪水補電價。（合成圖／翻攝自王鴻薇臉書、記者李毓康攝）

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