簽轉他航很容易　學者指「星宇無SOP」害客枯等！賠款恐引更大問題

記者李宜秦／台北報導

星宇航空班機延誤，302名旅客夜宿成田機場，針對受害旅客已全額退款。然而學者表示，退款會有後續效應，未來一定會再遇到延誤航班，屆時是否又要賠款了事？星宇應檢討航班延誤的SOP，以昨日情況來說，簽轉他航非常容易，但星宇沒有後送旅客到旅館，反而讓旅客枯等，學者坦言「航空公司不能只有漂亮的行銷包裝」。

▲張國煒今早現身成田機場向旅客致歉。（圖／網友「Mao Mi Chang」授權）



[廣告]請繼續往下閱讀...

世新大學觀光系副教授陳家瑜表示，因天候不佳導致航班異常是每家航空公司都會遇到的情況，因此必須要有應對SOP，如延誤兩小時發水、點心、餐券；延誤四小時再發送更多食物；延誤到第二天，就必須將旅客後送到機場附近旅館，或是簽轉他航。

陳家瑜指出，以昨天的狀況來說，成田機場有非常多台日往來航班，簽轉他航理應很容易，但星宇沒有這麼做，反而是讓旅客枯等，同時又拉長了機組員出勤時數，最終導致人力不足，才會因為一班航班延誤導致這麼大的風暴。

▲星宇航空發生嚴重延誤事件。（圖／翻攝自AIRLINE VIDEOS YouTube）

陳家瑜表示，雖然星宇航空董事長張國煒出面道歉，加上全額賠款，都能成功安撫現階段的旅客，但道歉一次有用，未來一定會再遇到延誤的情況，不可能每一次都靠道歉解決，也不可能每次延誤都賠款，若不賠，旅客又會質疑「上次為何有賠，這次沒有？」

陳家瑜表示，一家航空公司不能只有漂漂亮亮的行銷包裝，偶像級的星宇航空還有很多需要檢討的地方，剛好趁這次危機重新檢視，建立完善SOP、最好的服務，對星宇航空而言其實是好事一件。

另一名不具名的航空業人士指出，由於星宇到最後一刻都還想要離場，因此錯過了機場海關、移民官的下班時間，造成後續旅客無法退關，必須在管制區過夜，這應該是航空公司問題，而飛機場官員問題。

該人士指出，因為一剛開始的決策就是要把801和803旅客併班，導致後面一連串組員超時，最終仍要在晚間派組員搭機飛去羽田再轉成田，造成更多的延誤，最後因為機場宵禁而無法離開。他也解釋，成田機場並無宵禁開特例的文件佐證，至於張國煒所言「延長到12:30又反悔」一事，並不合規。