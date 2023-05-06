飯店吹風機一開竄出「7公分火舌」！妹子目睹嚇傻：還好沒對頭吹

▲女子住飯店打開吹風機吹頭，沒想到竟然竄出火舌。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

遼寧省瀋陽市一名孫姓女子3日到一間飯店住宿，早上準備使用吹風機，沒想到打開竟竄出約7公分高的火焰，嚇得她立刻把畫面錄下來、向櫃台人員反映，所幸事後沒有受傷，不過離奇的畫面仍引起討論，許多大陸網友直言「它名面上是個吹風機，其實它是個打火機。」

綜合陸媒報導，孫女日前投宿瀋陽某間飯店，3日早上起床盥洗，洗完頭髮後準備吹頭，不過因為打開時覺得風量、溫度有點不太對勁，出於保險起見，於是先把出風口對著手，試試吹風機的溫度。

▲▼吹風機打開後有點奇怪，女子先對著手試吹，沒想到竟竄出7公分火舌。（圖／翻攝微博）



沒想到吹風機突然出了情況，出風口竟然開始冒火，竄出長長的火舌，總高度大約7公分，嚇了她一大跳。孫女接著拿出手機拍攝，並將畫面轉寄給飯店的櫃台人員，告知房間內發生的情況。

後來孫女跑去朋友的房間借用吹風機，後續的具體處理如何並不清楚，但還好沒有對著頭吹，否則後果不堪設想。

大陸網友看見離譜的畫面，也忍不住出言調侃，「大家不必驚慌，它名面上是個吹風機，其實它是個打火機」、「我能說我也遇到過嗎？還好沒往頭髮上直吹」、「這過於離譜了」、「得虧沒對著腦袋吹，太離譜了」、「這幸虧試了下，沒直接吹頭髮。」