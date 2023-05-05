全家超商限定！買東購.慈濟「蔬食餐盒」登錄抽提貨券

▲東森購物推出「東森在全家 吃素好福氣」活動，只要在5/4-5/30期間內，在全家便利商店購買任何一款「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，掃描盒子上的QRcode進行發票登錄，就有資格參加「消費登錄享福氣好禮」。(圖東森購物提供，下同)



消費中心／台北報導

素食已成為新一代養生風潮！看準素食市場，東森購物重磅推出「東森農場天地糧莘蔬食」餐盒，只要三分鐘即可輕鬆上桌，目前由全家便利商店熱賣中，裡面有超受歡迎的韓式經典拌飯和韓式部隊鍋，還有慈濟師兄姊力推的川味麻辣臭豆腐和宮保雞丁飯，四種口味僅售79～89元不等，價格超級實惠。現在更推出最新優惠，只要在5/4-5/30期間內，在全家便利商店購買任何一款東森農場天地糧莘蔬食餐盒，掃描盒子上的QRcode進行發票登錄，就有資格參加「消費登錄享福氣好禮」，第一重是回饋50枚東森幣，可用於東森購物消費。第二重是月月抽獎，每月抽出1萬元的東森購物提貨券，10名幸運兒每人可獲得1000元。



▲▼東森購物推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，包含宮保雞丁飯、韓式經典拌飯、韓式部隊鍋、麻辣臭豆腐，四種口味皆為素食商品，同步在全家便利商店上架銷售，讓吃素的消費者更加方便。





現在台灣素食人口已經超過300萬人，占總人口的13%，成為世界上素食者最多的國家之一。且隨著人們對環境和動物的關懷意識提高，素食的需求也越來越大，形式也更多樣化，東森購物特別推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，讓素食者們有更多選擇，這項商品也是與推動素食文化不遺餘力的慈濟慈善基金會合作的共善商品，同時東森購物每銷售一個餐盒，就會拿出1%的銷售金額，讓慈濟用來幫助弱勢族群、支持學童教育、協助偏鄉發展，是一項具有正向良善愛心能量的產品！



「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒有四種口味：韓式經典拌飯內含木耳、紅蘿蔔、敏豆、香菇、油豆皮絲以及泡菜等多種色彩繽紛的配料。濃郁的湯底中瀰漫著多種新鮮蔬菜的鮮甜，讓你感受到道地的韓國風味！韓式部隊鍋則內含高麗菜、木耳、香菇、玉米粒、紅蘿蔔、魚豆腐以及冬粉，絕對是熱辣香濃的韓式風味，只需3分鐘即可享用。



接下來是川菜宮保雞丁飯，讓你在家也能享受道地川菜美食，細嫩多汁的雞丁，配上特調宮保醬汁，入口香辣鮮美，讓你的味蕾瞬間沸騰！愛吃辣的朋友們更不能錯過川味麻辣臭豆腐，內含香菇、高麗菜、豆皮以及豆腐等美味食材，香氣四溢的臭豆腐，每一口都能嚐到獨家的麻辣湯汁，搭配辣椒和香料的完美比例，讓你的味蕾再度挑戰極限！而且，這些餐點都是素食產品，不論你是素食主義者或是想要偶爾享受素食餐點的人，都可以放心品嚐。

▲2月4日東森購物與慈濟簽約記者會後，慈濟志工試吃最新推出的「東森農場天地糧莘蔬食」商品，稱讚十分好吃。



「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒也在全家便利商店上架銷售，不管是忙碌的上班族，還是繁忙的家庭主婦，只需要三分鐘就能享受到健康、美味、豐富的素食餐點。此次活動為感謝消費者的支持，特別推出多重好禮，趕快前往全家便利商店選「東森農場天地糧莘蔬食餐盒」，並上網登錄參加活動，就有機會獲得豐厚好禮。



▲東森購物與慈濟慈善事業基金會簽署「企業共善」合作協議書。