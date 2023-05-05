　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家超商限定！買東購.慈濟「蔬食餐盒」登錄抽提貨券

▲▼全家超商限定！買東購.慈濟「蔬食餐盒」登錄抽提貨券。（圖／東森購物提供）

▲東森購物推出「東森在全家 吃素好福氣」活動，只要在5/4-5/30期間內，在全家便利商店購買任何一款「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，掃描盒子上的QRcode進行發票登錄，就有資格參加「消費登錄享福氣好禮」。(圖東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

素食已成為新一代養生風潮！看準素食市場，東森購物重磅推出「東森農場天地糧莘蔬食」餐盒，只要三分鐘即可輕鬆上桌，目前由全家便利商店熱賣中，裡面有超受歡迎的韓式經典拌飯和韓式部隊鍋，還有慈濟師兄姊力推的川味麻辣臭豆腐和宮保雞丁飯，四種口味僅售79～89元不等，價格超級實惠。現在更推出最新優惠，只要在5/4-5/30期間內，在全家便利商店購買任何一款東森農場天地糧莘蔬食餐盒，掃描盒子上的QRcode進行發票登錄，就有資格參加「消費登錄享福氣好禮」，第一重是回饋50枚東森幣，可用於東森購物消費。第二重是月月抽獎，每月抽出1萬元的東森購物提貨券，10名幸運兒每人可獲得1000元。
▲▼全家超商限定！買東購.慈濟「蔬食餐盒」登錄抽提貨券。（圖／東森購物提供）

▲▼東森購物推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，包含宮保雞丁飯、韓式經典拌飯、韓式部隊鍋、麻辣臭豆腐，四種口味皆為素食商品，同步在全家便利商店上架銷售，讓吃素的消費者更加方便。

▲▼全家超商限定！買東購.慈濟「蔬食餐盒」登錄抽提貨券。（圖／東森購物提供）

現在台灣素食人口已經超過300萬人，占總人口的13%，成為世界上素食者最多的國家之一。且隨著人們對環境和動物的關懷意識提高，素食的需求也越來越大，形式也更多樣化，東森購物特別推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，讓素食者們有更多選擇，這項商品也是與推動素食文化不遺餘力的慈濟慈善基金會合作的共善商品，同時東森購物每銷售一個餐盒，就會拿出1%的銷售金額，讓慈濟用來幫助弱勢族群、支持學童教育、協助偏鄉發展，是一項具有正向良善愛心能量的產品！

「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒有四種口味：韓式經典拌飯內含木耳、紅蘿蔔、敏豆、香菇、油豆皮絲以及泡菜等多種色彩繽紛的配料。濃郁的湯底中瀰漫著多種新鮮蔬菜的鮮甜，讓你感受到道地的韓國風味！韓式部隊鍋則內含高麗菜、木耳、香菇、玉米粒、紅蘿蔔、魚豆腐以及冬粉，絕對是熱辣香濃的韓式風味，只需3分鐘即可享用。

接下來是川菜宮保雞丁飯，讓你在家也能享受道地川菜美食，細嫩多汁的雞丁，配上特調宮保醬汁，入口香辣鮮美，讓你的味蕾瞬間沸騰！愛吃辣的朋友們更不能錯過川味麻辣臭豆腐，內含香菇、高麗菜、豆皮以及豆腐等美味食材，香氣四溢的臭豆腐，每一口都能嚐到獨家的麻辣湯汁，搭配辣椒和香料的完美比例，讓你的味蕾再度挑戰極限！而且，這些餐點都是素食產品，不論你是素食主義者或是想要偶爾享受素食餐點的人，都可以放心品嚐。

▲2月4日東森購物與慈濟簽約記者會後，慈濟志工試吃最新推出的「東森農場天地糧莘蔬食」商品，稱讚十分好吃。

「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒也在全家便利商店上架銷售，不管是忙碌的上班族，還是繁忙的家庭主婦，只需要三分鐘就能享受到健康、美味、豐富的素食餐點。此次活動為感謝消費者的支持，特別推出多重好禮，趕快前往全家便利商店選「東森農場天地糧莘蔬食餐盒」，並上網登錄參加活動，就有機會獲得豐厚好禮。

▲東森購物與慈濟慈善事業基金會簽署「企業共善」合作協議書。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

►娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
劉雨柔被當惡鄰　火大開嗆
快訊／WHO宣布！結束新冠病毒全球緊急狀態
陳水扁親家趙玉柱出獄　一頭白髮畫面曝光
雙星逆行！「5星座」受重災
快訊／日本發生「規模5.8極淺層強震」！
快訊／A肝莓果連爆　高市衛生局下令好市多：全面回收
爆飛長灘島航班「椅墊起飛」　航空公司發聲明
快訊／大樂透3.3億獎號出爐　誰來終結13連槓？

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

好康大方送！直播小天后超A女神泡泡兒母親節開跑

全家超商限定！買東購.慈濟「蔬食餐盒」登錄抽提貨券

媽咪到底愛什麼？母親節禮物不踩雷的3大提案

報稅季想省錢！清潔日用夯品、尿布、濕紙巾　限時5折起快補貨

台灣美食紅到海外！第一款沖泡式非油炸麵獲國際食品大獎

有珍珠鳳梨、濃泰奶奶蓋雪糕！　超商最新「6款冰品」開吃了

【廣編】花王(台灣)連續兩年獲「遠見ESG企業永續獎」肯定

檢出A肝毒莓被重罰750萬！　好市多：持續溝通與配合主管單位

愛自己的秘密「舞」器　上班族健康食材新選擇

大牌男星當設計顧問　催生「男版塑崩褲」

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

蔡依林遇瓶頸靠「尖叫」舒壓　曝新專輯進度：看不到曙光XD

身障部落客賠75萬15年津貼　做教學呼籲im.B受害者報案

上14天班月收8萬起！　8年級工地鮮肉：「髒熱累」逼退年輕人

梅雨鋒面周日通過！半個台灣雨「炸成黃綠色」

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

好康大方送！直播小天后超A女神泡泡兒母親節開跑

全家超商限定！買東購.慈濟「蔬食餐盒」登錄抽提貨券

媽咪到底愛什麼？母親節禮物不踩雷的3大提案

報稅季想省錢！清潔日用夯品、尿布、濕紙巾　限時5折起快補貨

台灣美食紅到海外！第一款沖泡式非油炸麵獲國際食品大獎

有珍珠鳳梨、濃泰奶奶蓋雪糕！　超商最新「6款冰品」開吃了

【廣編】花王(台灣)連續兩年獲「遠見ESG企業永續獎」肯定

檢出A肝毒莓被重罰750萬！　好市多：持續溝通與配合主管單位

愛自己的秘密「舞」器　上班族健康食材新選擇

大牌男星當設計顧問　催生「男版塑崩褲」

醫大推「1動作」痠痛Bye　睡前做效果最好！

新北「雙視設計」行動博物館　加入點字靠手摸出歷史

王凱程滑倒後觸殺林哲瑄　兄弟單局兩次重播判決都佔優勢

安啦！台積電赴海外設廠　公司保證有能力吸收較高的成本

爆外洩景甜私密片抵債！張繼科遭《奔跑吧》打碼　Angelababy慘被連累

快訊／WHO宣布：結束新冠病毒全球緊急狀態

情色網美賣影片發大財！突自爆「還是處女」曝影片製作方式

快訊／拒絕被淘汰！衛冕軍海神逆轉22分落後　季後賽扳平獵鷹

新北節電出好招！店面節能設計手冊　指引汰換節能設備

濕疹、乾癬老是治不好？營養師揭「10種食物」要避開：易使皮膚敏感

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

消費熱門新聞

卡在廁所出不來？來一瓶擺脫久坐腸胃煩惱

大牌男星當設計顧問催男版塑崩褲

Uber Eats「5月限定優惠碼」一次看

4.2萬會員買到好市多毒莓果、藍莓

全聯甜點3大聯名一次衝！抹茶、卡士達、巧克力

超商連3天特濃拿鐵、抹茶拿鐵買1送1

超商今天「大杯美式、拿鐵買3送3」

中醫師研發好喝又好瘦取代手搖飲

第一款沖泡非油炸麵獲國際食品獎

SUBWAY星絕配造福選擇障礙患者

買A肝莓果只給退費挨批！好市多要賠了

好市多毒藍莓2／17後買這2批全召回

超商最新「白葡萄霜淇淋」來了

im.B負責人家「愛馬仕牆」500萬up

更多熱門

相關新聞

保羅叔叔無膠湯罐＄27　鎖定直播

保羅叔叔無膠湯罐＄27　鎖定直播

寵物愛好者們注意了！東森購物秉持東森嚴選精神，堅持高品質外也不忘照顧毛小孩，5月10日中午12時至下午1時，東森購物將在「東森購物網app」、「東森購物網FB粉專」進行直播，介紹5款超人氣寵物商品，有自然主義飼料、機能性狗罐頭、凍乾肉塊，還有超好吹的「寵物吹水機」，敬請鎖定直播內容。

東森賣「愛心鳳梨」王令麟加碼衝買氣

東森賣「愛心鳳梨」王令麟加碼衝買氣

「都蘭國小書包」變悠遊卡！可裝零錢　4大通路限量開搶

「都蘭國小書包」變悠遊卡！可裝零錢　4大通路限量開搶

港點控沈玉琳、芽芽　激推點8號美味

港點控沈玉琳、芽芽　激推點8號美味

原子少年導師田一德登陸臺大盃

原子少年導師田一德登陸臺大盃

關鍵字：

東森購物慈濟蔬食餐盒全家便利商店好康素食

讀者迴響

熱門新聞

沙鹿海鮮13人付4萬1　餐廳深夜公布菜單

澳洲交換生女友家中搜出老鼠藥　警密訊5hrs被打臉了

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

澳交換生女密友曝果汁加老鼠藥原因

超商店員「生前畫面曝光」！電梯內站直不敢動

挖呀挖老師直播賺10年收入　被錢砸哭秒辭職

IKEA驚見「1神物廁所超需要」！狂求上架

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

直擊／聯電股東會紀念品爆棚　「專線」排逾百公尺

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

七寶媽隔8天「正式道歉7次」

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

更多

最夯影音

更多
兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去
害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面