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香港男在日本森林身亡　遺書自曝是「葵芳閣命案」兇手

▲森林。（圖／達志／示意圖）

▲香港男子在日本山梨縣的一處森林上吊，在遺書上表明自己涉及葵芳閣命案。（示意圖／達志影像）

記者林彥臣／綜合報導

25歲的伍姓香港男子被日本警方發現，在山梨縣郊區一處森林上吊自殺，但不是在知名的「青木原樹海」。警方經過入境旅客指紋比對之後，循線找到他的住處，並且在現場找到一封遺書，內容提到他涉及香港葵芳閣命案，才會因此畏罪自殺。

根據香港媒體《香港01報導》，香港警方6日發布消息指出，「於4月6日接獲日本警方通知，當日中午在山梨縣郊區發現一具男屍，懷疑是被追緝疑兇，現場有一封遺書，內容涉及畏罪自殺。」

香港警方指出，「日本警方於近日確認男屍的身分並將遺體轉交其親屬，警方一直跟進有關發展，目前仍然調查該案。消息指，疑兇在森林內上吊自殺。」

伍姓男子所涉及的「葵芳閣命案」，發生於今年3月14日，被害人63歲女子梁雪卿當天與同居男友外出飲茶後回家，晚上男友回家時，就發現她在客廳內死亡。

警方調查後發現，死者頭顱有一個屬「硬物撞擊」造成的致命傷口，現場有一枝染有死者血跡的鐵筆，應為涉案凶器。

警方調查指出，另有總值約13萬港幣（約新台幣50萬）的財物失竊，包括5隻鑽石戒指、一支手機、一只手錶、5張金融卡及少量現金。

案件交由「新界南總區」重案組調查，迅速鎖定一名25歲伍姓男子，他是死者鄰居女兒的男友人，並在他的房間內尋獲一雙染有死者血跡的鞋子，但是他在命案揭發前，就已經從香港國際機場離境飛往日本。

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995；張老師專線：1980

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