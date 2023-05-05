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花枝繁殖「頭對頭交配」　新北園區開放申請導覽

▲花枝繁殖「頭對頭交配」。（圖／新北市漁業處提供）

▲花枝繁殖「頭對頭交配」左側是雄花枝、右側是雌花枝。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

我國北部和東北部海域是虎斑烏賊（俗稱花枝）主要的棲地，當海水逐漸溫暖時，花枝們也洄游至近岸海域準備進行交配。新北市政府與國立台灣海洋大學共組的花枝繁殖復育團隊，正在新北市海洋資源復育園區繁殖復育花枝，大花枝們樂活在海水養殖池中進行愛的活動，新北市漁業處歡迎民眾前來預約參觀，了解海洋生物的無限奧秘。

為了增裕新北市海洋資源，國立臺灣海洋大學與新北市政府合作，共同開發花枝的人工繁養殖技術和舉辦放流活動。國立臺灣海洋大學養殖系（花枝老師）徐德華助理教授表示，目前正是花枝的繁殖季節，雄性花枝在繁殖季時全身佈滿老虎斑紋的深咖啡體色及白色橫紋會非常明顯。

▲花枝繁殖「頭對頭交配」。（圖／新北市漁業處提供）

▲室內花枝養殖池養殖花枝。

目前海洋資源復育園區的海水養殖池正養著50多隻的大花枝，雄性花枝會開始找尋雌性花枝配對，雄性花枝會伴游配對的雌性花枝，並以頭對頭的方式進行交配，雄性花枝會將精蟲莢放在雌花枝口器周圍的膜內，在交配後的幾小時內，雌花枝會開始產卵。

徐德華說，花枝養殖團隊在養殖池設置多組花枝附卵器，讓花枝媽媽在附卵器的底層產卵，留下一顆顆外觀如水晶餃的花枝卵，再由養殖人員收集到專門的養殖池孵化。

▲花枝繁殖「頭對頭交配」。（圖／新北市漁業處提供）

▲花枝附卵器內的花枝卵。

海洋資源復育園區工作人員會將少數花枝受精卵收集於海洋生物觀察池進行孵化作業，方便遊客能近距離觀察花枝受精卵和花枝寶寶。歡迎遊客趁著花枝繁殖季來觀察求偶中的花枝、花枝受精卵以及花枝寶寶，了解海洋生物的無限奧秘。

漁業處長張麗珍表示，為增裕新北市海洋資源，新北市海洋資源復育園區於每年春夏季進行花枝繁殖，歡迎民眾把握時機向漁業處申請海洋教育預約導覽。當花枝寶寶成長約2至3公分時，也會邀請鄰近師生一同將花枝寶寶，放流到新北市卯澳灣水產動植物繁殖保護區，增裕本市海洋資源的同時，也傳達海洋復育的理念。

新北市漁業處預約導覽網址：https://fishery.ntpc.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=40

▲花枝繁殖「頭對頭交配」。（圖／新北市漁業處提供）

▲佈滿老虎斑紋的深咖啡體色及白色橫紋的雄性花枝（左）和雌性花枝（右）。

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