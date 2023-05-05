海中稀有的鮮美滋味　新北「珠螺」料理報你知

▲海中稀有鮮美滋味「珠螺」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

海岸岩礁、岩礫間之潮間帶及潮池，常有多種可食螺貝類，如珠螺、黑鐘螺、紅頭螺及笠螺等，其中「珠螺」肉質結實、清脆爽口，鮮美滋味吃過就使人上癮，現在正值主要產季。新北市漁業處推薦大家若到北海岸遊玩，在三芝淺水灣附近的海鮮餐廳可順道品嚐珠螺料理，千萬別錯過這個難得的海中上珍。

漁業處表示，珠螺俗稱大頭仔，屬小型螺類，殼厚堅實，因螺口處覆蓋一片半圓型似珍珠的蓋片而命名，棲息在沿岸潮間帶及潮池，以岩礁上的海藻為食。農曆驚蟄後，北海岸藻類大量生長，珠螺的食物來源豐富，其數量也隨之增加，正是品嚐海中上珍的時節。

▲珠螺棲息在沿海潮間帶及潮池，以岩礁上的海藻為食，在北海岸岩礁潮間帶可採集到珠螺。

珠螺味美且營養價值高，富含蛋白質、維生素A、鈣、鐵、鋅及磷等。據採集珠螺多年經驗的在地居民吳小姐表示，新北市六塊厝漁港附近的潮間帶可採集到珠螺，在清洗分類後銷售至附近三芝淺水灣的海鮮餐廳，成為餐桌佳餚。

採集來的新鮮珠螺在用海水吐沙、煮熟後，即可用針將螺肉挑出來直接品嚐鮮脆原味，或是以醬油、蒜頭、辣椒等簡單醃漬食用，也可加上蘿蔔或皮蛋等涼拌後食用，而燒烤方式也很適合，味道皆相當鮮美，是北海岸沿海地區極具特色的海中美味。

漁業處長張麗珍表示，新北市有豐富的各式海產，除了廣為人知的萬里蟹、貢寮鮑外，還有許多在地的特色美味，值得大家來嚐鮮回味。推薦大家假日樂遊北海岸的明媚風光，順道品嚐稀有的海中上珍「珠螺」來一飽口福。

▲去殼後的珠螺。