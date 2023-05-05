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養殖石斑魚檢驗！491件全未檢出藥物殘留　屏東縣府：可安心食用

▲屏東石斑魚全數未檢出藥物殘留 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東石斑魚全數未檢出藥物殘留。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022年6月大陸海關總署暫停台灣石斑魚輸入對岸，屏東縣政府第一時間啟動內外銷通路盤點及相關產銷調節措施，並配合中央政府進行轄下石斑魚養殖戶用藥安全普查計畫，針對新園、東港、林邊、佳冬、枋寮、枋山、車城等石斑魚養殖鄉鎮養殖戶，全面採檢共491件，全數均未檢出藥物殘留，確保消費者可享用到屏東安全美味的石斑魚。

▲屏東石斑魚全數未檢出藥物殘留 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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屏東為國內重要漁業生產基地，其中石斑魚占全台產量4成左右；縣政府近年來積極輔導養殖業者及加工廠申請產銷履歷，從產地到餐桌雙認證，建構完善食安機制。

為確保石斑魚產業衛生安全，配合農委會漁業署，執行「強化石斑魚用藥安全普查」計畫，於屏東縣新園、東港、林邊、佳冬、枋寮、枋山、車城等有養殖石斑魚之鄉鎮，由屏東科技大學及高雄科技大學負責採樣，共採檢491件，送往衛福部食品藥物管理署及財團法人全國認證基金會認驗證實驗室進行檢驗，檢測孔雀綠/還原型孔雀綠、硝基呋喃代謝物、氯黴素及結晶紫/還原型結晶紫等共4類，全數均未檢出藥物殘留。

縣府表示，屏東縣內養殖的石斑魚引用海水養殖，安全又美味，富有膠質及不飽和脂肪酸，多食用既不會造成身體負擔，又是縮短從產地到餐桌的環保食材，未來縣府仍會持續透過上市前的產地採檢，並輔導業者優化養殖環境，及遵守動物用藥等相關規定，以確保水產品上市前均符合衛生安全，讓消費者都可以吃到屏東安全美味的石斑魚。

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