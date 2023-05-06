倫敦地鐵爆火警！乘客歇斯底里陷恐慌　破窗逃命畫面曝光

▲民眾逃命畫面曝光。（圖／翻攝推特）

圖文／鏡週刊

5月6日凌晨1點左右，倫敦地鐵北線（Clapham Common）車站附近發生一起火警。一列地鐵列車內瀰漫著濃煙，車上乘客不得不爬出破碎的窗戶逃生。根據目擊者描述，火警是由於一輛故障的火車引起的，但是具體原因還需進一步調查。

據《每日星報》（The Daily Star）報導，一位名為傑克（Jake Sharp）的乘客在社交媒體上發文稱，「當時我們的列車被困在克萊姆公園站（Clapham Common），有煙味在車廂內，列車行進到隧道深處的五節車廂，就停了下來。對面的列車停靠時，人們開始奔向月台。在這段時間內，車廂內的煙味越來越濃，車門沒有打開或無法打開，當我們試圖打開車門時，只有大約打開10公分。感謝站台上的工人們，他們帶了錘子和其他工具，用來打破所有窗戶，讓每個人都可以逃生。」

他補充說：「即使所有人都在尖叫求助，站台工作人員也沒有任何回應。」儘管司機發現有濃烈的燒焦味道卻「一句話也沒有說」時，整個車廂「歇斯底里」開始蔓延。

除了傑克，另一名乘客尼克（Nick Bonfield）也對當時情況進行描述：「當濃煙進入車廂時，人們開始感到擔心，然後，地鐵移動了幾秒鐘，突然停了下來。車門無法打開，人們開始恐慌，試圖打開車門。接著，車廂的燈光熄滅了，幾分鐘後有人來了，車門才打開。」

據英國運輸警察表示，該事件是由一列故障列車引起的，並沒有人員受傷。一名發言人表示：「在今晚6點不久前收到了克萊姆公園站故障列車的報告，我們知道有一段顯示乘客試圖離開列車的影片。這個問題可能是由於常常被誤解為燃燒的制動灰塵所引起。目前沒有人員受傷，該事件已得到解決。」

此次事件並未造成任何人員傷亡。英國交通警察表示，火警是由於故障火車引起的，而該火警的原因是由於制動塵埃引起的。此外，倫敦交通局(TFL)也向媒體發表聲明，表示對此次事件感到遺憾，並已展開調查。

Stuck on the train at Clapham Common and carriages filling with smoke, doors won’t open if it wasn’t for workmen on the platform we wouldn’t have got out! @TfL you should be ashamed! The response from station staff was horrific! @SkyNews @BBCNews @itvnews pic.twitter.com/D0MHItF0R3 — Jake sharp (@jakesharp0108) May 5, 2023



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