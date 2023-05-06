盛竹如撇清代言im.B　媒體人爆：你2019年出席春酒「還坐主桌」

圖文／鏡週刊

「不動產借貸媒合平台im.B」近日爆出詐騙風暴，負責人曾國緯坦承犯行落網，而知名主持人盛竹如2日出面澄清「並非是im.B代言人」，也從未簽過代言合約。但資深媒體人黃揚明5日晚間在臉書爆料，盛竹如曾出席該集團春酒，甚至坐在主桌。

「不動產借貸媒合平台im.B」主打將不動產作為抵押品，近日爆出「假債權、真吸金」，也就是多數原始債權人皆是自己人或為被盜用之人頭帳戶，根本沒有實際借款人和真實債權，而是上架「假債權」並利用高獲利吸引投資人資金投入，來填補之前的缺口；該平台因無力支付利息和本金，騙局才因此曝光。

事件曝光後，盛竹如2日出面澄清並未替im.B代言，更沒有收過代言費，當初僅答應拍攝「類戲劇」，甚至稱該集團並未付給自己錢；其經紀人林銀村也強調，是對方濫用盛竹如照片合成，才讓人誤以為盛竹如代言。

黃揚明5日晚間突然在臉書發文附圖稱，盛竹如幫忙拍攝影像是大約2015、2016年間，但該集團在2019年舉行春酒時，盛竹如仍盛裝出席，甚至坐在主桌；文章一出，不少網見狀紛紛加入討論，就連台北市議員徐巧芯也回覆「一切盡在不言中」。





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