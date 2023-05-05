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三仙台驚見「藍色噴流」！壯觀景象1職業常見　網笑噴：媽祖顯靈

三仙台驚見「藍色噴流」，畫面相當壯觀。（翻攝自東部海岸國家風景區管理處長林維玲臉書）

▲往上打的閃電「藍色噴流」。（翻攝自東部海岸國家風景區管理處長林維玲臉書） 

圖文／鏡週刊

觀光局東部海岸國家風景區設在三仙台的即時影像，日前捕捉到相當罕見的畫面，三仙台拱橋上的雲層中，有道像是由下往上打的藍色閃電，根據搜尋資料顯示這樣的閃光稱為「藍色噴流」，網友們看完驚呼道「媽祖顯靈了嗎？」

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東部海岸國家風景區管理處長林維玲昨（4日）在臉書上分享三仙台的即時影像，可見三仙台拱橋上的雲層中，有道藍色光影的閃電由下往上直衝天際，網友們留言驚呼「火樹銀花」「神奇的小麥草」，還有人笑稱「媽祖顯靈了嗎？」

根據《中央社》報導，林維玲表示根據搜尋資料，該道閃光是罕見的「藍色噴流」，東管處於東海岸分別在石梯坪、三仙台、都歷管理處、加路蘭遊憩區裝設24小時即時影像攝影，之前就曾捕捉到超大火流星、紅色精靈、數十顆的星鏈、火箭殘骸等，這次即時影像再度捕捉到相當幸運且驚奇的畫面。

台北市天文科學教育館技佐許晉翊則受訪表示，從畫面看來是藍色噴流沒錯，而它形成的原因與打雷成因完全相同，只是釋放電荷的方向是朝空中；他解釋，罕見原因在於，平常發生打雷時其實上下都有，但往上的都在烏雲上面所以當場很難看見，除非在遠離雲雨帶才看得到，但很矛盾的是太遠又看不到。

中央氣象局台東氣象站技士張靖協則透露，閃電發生有「對上、對地」，只是平常看到閃電時都是烏雲密布的狀態，只看得到對地閃電，對上閃電被遮住，國際線機師飛在平流層，應該就蠻常見到的。

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