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嘉義車輛回收場火焰衝天　2500萬機場救火車「striker」強力壓制

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水上鄉中山路二段發生汽車資源回收廠火警，消防局4日18時53分獲報案後派出水上、嘉太、鹿草、太保、三和、雙福、祥和、朴子及大隊部等8個分隊出動12車28人前往搶救，協請嘉義市消防局及支援。水上鄉長林緗亭隨即趕抵現場，並協調嘉義水上基地泡沫車到場協助灌救。

▲▼ 嘉義水上車輛回收場火警，空軍出動高壓泡沫車。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義水上車輛回收場火警，空軍出動高壓泡沫車。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣水上鄉中山路二段明吉崧汽車資源回收廠4日晚間火警，縣市警消人車抵達隨即投入火警救援，水上鄉長抵達後發現現場汽柴油成就火勢及爆炸聲。因此協調鄰近水上空軍基地泡沫車協助灌救。

▲▼ 嘉義水上車輛回收場火警，空軍出動高壓泡沫車。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義水上車輛回收場火警，鄉長林緗亭協調鄰近空軍基地出動高壓泡沫車。（圖／記者翁伊森翻攝）

林緗亭表示，4日晚上7點時接獲火警通報，鄰近82快速道路都可以看到火光，也因為現場為車輛回收場，現場有油料不斷傳出爆炸聲，因此協調空軍消防泡沫車，受限起火廠區較大，縣市消防車搭配空軍消防車水與泡沫彼此搭配，希望盡快控制火勢。

▲▼ 嘉義水上車輛回收場火警，空軍出動高壓泡沫車。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義水上車輛回收場火警，空軍基地出動高壓泡沫車搭配消防局水車共同滅火。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣消防局第二大隊副大隊長陳泰吉表示，現場1千多平方公尺所幸無人受困，感謝水上鄉長林緗亭協調空軍消防泡沫車提供遠距離及特殊救火。

水上機場此次支援的消防車主要是負責軍機失事、飛機棚場，以及油彈庫等設施搶救，裝備採用軍用等級取名「striker」每輛售價高達2500萬元，配色蘋果相對提高能見度，濃煙或大霧的時候，還是能清楚看到消防車的位置。並適應任何惡劣氣候。

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