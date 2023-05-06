北京醫院大火29死新進度　轉最高檢督辦：嚴格調查、防患為然

記者任以芳／綜合報導

北京市豐臺區北京長峰醫院發生重大火災事故，造成29人死亡。案發當日，北京市公安局豐臺分局以涉嫌重大責任事故罪對相關責任人員立案偵查，後對北京長峰醫院及施工單位15人刑事拘留，目前該案最高檢督辦，嚴格調查失火原因。

綜合陸媒最新報導，該案目前由最高檢對北京長峰醫院重大火災事故案掛牌督辦，要求北京市檢察機關充分發揮檢察職能作用，協同公安機關及有關部門，依法查明各方責任和案件證據基礎，依法懲處相關犯罪，維護被害人合法權益。

北京長峰醫院火災事故暴露出安全生產隱患調查整治、安全生產責任不落實等問題，檢察機關將持續加大對危害生產安全刑事犯罪打擊力度，以落實最高檢「八號檢察建議」為抓手，督促相關職能部門加強和改進安全生產監管工作，抓早抓小抓苗頭、抓制度規範落實、防患於未然，切實保護人民群眾生命財產安全。

▲北京長峰醫院大火21死 護工爬水管倖存：很多老人不知有無獲救。（圖／翻攝微博）

北京長峰醫院火災造成29人死亡，18日12時57分豐台區消防救援支隊接警，北京長峰醫院住院部東樓發生火情，截至18時，21人不幸喪生。接警後，消防、公安、衛健、應急等部門即赴現場處置。13時33分許，現場明火被撲滅。15時30分，現場救援工作結束，共疏散轉移患者71人。

北京長峰醫院火災最終造成29人死亡，事發當時疑似全網封鎖消息，到晚間才有官媒釋出消息。北京市委書記尹力、北京市長殷勇趕赴現場指揮，並連夜召開調度會，但仍有家屬晚間看新聞才得知。

陸國務院安全生產委員會21日宣布，對事故查處實行掛牌督辦並派員參與，幫助北京市調查組工作。國務院安委會要求，依照生產安全事故等相關法律及規章，加緊開展事故調查，迅速查明原因追責問責，目前轉交北京最高督辦。