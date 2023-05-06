　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京醫院大火29死新進度　轉最高檢督辦：嚴格調查、防患為然

記者任以芳／綜合報導

北京市豐臺區北京長峰醫院發生重大火災事故，造成29人死亡。案發當日，北京市公安局豐臺分局以涉嫌重大責任事故罪對相關責任人員立案偵查，後對北京長峰醫院及施工單位15人刑事拘留，目前該案最高檢督辦，嚴格調查失火原因。

綜合陸媒最新報導，該案目前由最高檢對北京長峰醫院重大火災事故案掛牌督辦，要求北京市檢察機關充分發揮檢察職能作用，協同公安機關及有關部門，依法查明各方責任和案件證據基礎，依法懲處相關犯罪，維護被害人合法權益。

北京長峰醫院火災事故暴露出安全生產隱患調查整治、安全生產責任不落實等問題，檢察機關將持續加大對危害生產安全刑事犯罪打擊力度，以落實最高檢「八號檢察建議」為抓手，督促相關職能部門加強和改進安全生產監管工作，抓早抓小抓苗頭、抓制度規範落實、防患於未然，切實保護人民群眾生命財產安全。

▲▼北京長峰醫院大火21死　護工爬水管倖存：很多老人不知有無獲救。（圖／翻攝微博）

▲北京長峰醫院大火21死　護工爬水管倖存：很多老人不知有無獲救。（圖／翻攝微博）

北京長峰醫院火災造成29人死亡，18日12時57分豐台區消防救援支隊接警，北京長峰醫院住院部東樓發生火情，截至18時，21人不幸喪生。接警後，消防、公安、衛健、應急等部門即赴現場處置。13時33分許，現場明火被撲滅。15時30分，現場救援工作結束，共疏散轉移患者71人。

北京長峰醫院火災最終造成29人死亡，事發當時疑似全網封鎖消息，到晚間才有官媒釋出消息。北京市委書記尹力、北京市長殷勇趕赴現場指揮，並連夜召開調度會，但仍有家屬晚間看新聞才得知。

陸國務院安全生產委員會21日宣布，對事故查處實行掛牌督辦並派員參與，幫助北京市調查組工作。國務院安委會要求，依照生產安全事故等相關法律及規章，加緊開展事故調查，迅速查明原因追責問責，目前轉交北京最高督辦。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
首波梅雨鋒夜襲！一圖看「雷雨彈轟炸區」
乘客來不及上機！　地勤「穿高跟鞋、扛行李」狂奔畫面曝
鳳梨急致電道歉！　發文怒了：你們玩過頭
LIVE／等了70年！查爾斯三世加冕典禮將登場　現場擠爆
林襄、李多慧終於合體！　2人緊貼合照曝
才試營運就停電！　斥資20億商場「顧客摸黑逛街」
害2命下士起底！臉書炫富全是車　辣女友合照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男童站購物車上　媽媽用力一拉摔落「頭撞地沒反應」

搭電梯被「五個女博士」洗腦「喝！」　污辱式宣傳惹惱大陸女性

北京醫院大火29死新進度　轉最高檢督辦：嚴格調查、防患為然

月砸8萬包養小三！富商一破產...半夜痛醒「下面竟消失」

惡夢又來？陸東莞傳連八天核酸檢測　一人採樣費約台幣60元

江西「特大暴雨」河水暴漲！45位村民受困待援

陸專家：第三代農民工不愛進工廠 　消費欲望強烈「賺到錢就花」

「挖呀挖老師」漲粉500萬！爆直播被抖內887萬辭職　本人回應了

「挖呀挖老師」被傳挖到幾套房　本人無奈：不想被人利用賺錢

習近平主持召開財經委會議　聚焦少子化、老齡化等人口問題

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

墜樓超商店員「生前畫面曝」　主嫌口袋鼓鼓...疑預藏槍枝

疑澳洲交換生吸食毒品　高大成：不可能吃老鼠藥

22歲男路口翹孤輪直衝　下秒慘自摔狠撞名車！

行車糾紛竟叫黑道支援！　6煞逼喝10瓶藥酒＋圍毆

目睹騎士「轉彎未讓行人」　他見警秒追上炸魔性笑聲

阿KEN張立東掉水裡要救誰　李多慧評分兩男...講不出話XD

陸男童站購物車上　媽媽用力一拉摔落「頭撞地沒反應」

搭電梯被「五個女博士」洗腦「喝！」　污辱式宣傳惹惱大陸女性

北京醫院大火29死新進度　轉最高檢督辦：嚴格調查、防患為然

月砸8萬包養小三！富商一破產...半夜痛醒「下面竟消失」

惡夢又來？陸東莞傳連八天核酸檢測　一人採樣費約台幣60元

江西「特大暴雨」河水暴漲！45位村民受困待援

陸專家：第三代農民工不愛進工廠 　消費欲望強烈「賺到錢就花」

「挖呀挖老師」漲粉500萬！爆直播被抖內887萬辭職　本人回應了

「挖呀挖老師」被傳挖到幾套房　本人無奈：不想被人利用賺錢

習近平主持召開財經委會議　聚焦少子化、老齡化等人口問題

國中畢業才165！章廣辰「抽高21cm」成模特兒　曝3秘訣：方法很簡單

家具當垃圾丟了！清潔隊員驚見...櫃子裡藏8萬現鈔　立即歸還

早無規劃「挺侯大會」　藍委憂變「拚場」無助國民黨整合

陸男童站購物車上　媽媽用力一拉摔落「頭撞地沒反應」

花香、果香一次滿足！　最新「玫瑰莓果麵包、鬆餅」超商限定吃

陳美鳳擁5億身家「不追求名牌」！　穿200元白T氣場輾壓：女人要有骨氣

「心馨傳情」X Tabe札哈木樂原市集登場　黃偉哲盼札哈木樂原順利完工

國民黨南台灣鐵三角廟口開講　謝龍介表態...力挺侯友宜出線

8人訂位吃活蝦！她收簡訊「1舉動」　網吵翻：母親節大餐慘了

《瑞鎮家》「泡麵吵架」始末公開　李瑞鎮才是導火線：有美背叛V

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

大陸熱門新聞

情侶「高樓酒店」窗邊激戰　無人機高清全拍下

正妹coser遭逼「脫褲性騷」　露點照瘋傳還被酸炒作

29歲醫生下體黏跳蛋　搭車狂震女乘客

挖呀挖老師直播賺10年收入　她被錢砸哭了

陸情侶全裸離奇死因曝光！

「挖呀挖老師」漲粉500萬！被爆辭職　本人回應了

自己在家針灸　他「刺破心臟」針頭斷體內

小情侶騎車邊喇舌　下秒被撞飛吻別了

車主違停貼公告求別開罰單！結局全場讚爆

被傳「挖到幾套房」　「挖呀挖老師」無奈澄清

百萬網紅遭繼父舔胸、頂私處！親媽竟威脅不准報警

66歲翁行房「用力過猛」竟猝死　妻目睹嚇壞

惡夢又來？陸東莞傳連八天核酸檢測

峇里島全裸雙屍命案！2陸籍男女身分確認

更多熱門

相關新聞

即／印股票換鈔票2年撈3.6億　丰偉環保董座7人遭訴

即／印股票換鈔票2年撈3.6億　丰偉環保董座7人遭訴

丰偉環保科技股份有限公司涉嫌以不實的投資評估對外招攬投資，騙投資人掏錢買股，經台北地檢署1年多偵辦，發現丰偉從2020年開始用這種印股票換鈔票的方式，詐騙投資人超過3.59億元，5日依違反《證券交易法》非法經營證券業務、洗錢等等罪嫌，起訴董事長許勝州、總經理許經運等7人。

貓躲急診室生產　院方徵抓貓高手

貓躲急診室生產　院方徵抓貓高手

找房被拒「不租醫院工作者」　護理師傻了

找房被拒「不租醫院工作者」　護理師傻了

即／女遊阿朗壹古道「心臟不適昏迷」命危

即／女遊阿朗壹古道「心臟不適昏迷」命危

調查局暗夜惡火暫無人為介入

調查局暗夜惡火暫無人為介入

關鍵字：

北京醫院失火長峰

讀者迴響

熱門新聞

即／店員遭虐墜樓　全家總公司：解約加盟主

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

女密友疑不願讓「澳交換生」離台下毒　一個月送醫3次

王思佳爆拿假包「超嗆8字發聲了」！

女兒討1000元零用錢逛街　媽只給14元

超商今天美式、拿鐵買6送6！

逢甲「31年地標級麥當勞」傳月底熄燈

即／自小客撞3機車　1騎士死亡

工人遭浪犬咬傷大復仇　虐殺4幼犬

趁妻子懷孕出軌！男星毀10年「憔悴現況曝光」

今立夏！命理師曝「3大生肖」財旺到發熱

超商店員慘死　點開Google評論「滿滿1星負評」

妹子高調曬「Gucci數十萬入職禮」…不到1周慘被開除

警專女學生偷摸男友遭瘋傳　校方證實了

「小二數學」爸大卡關！正解讓網友歪樓

更多

最夯影音

更多
Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD
王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

墜樓超商店員「生前畫面曝」　主嫌口袋鼓鼓...疑預藏槍枝

墜樓超商店員「生前畫面曝」　主嫌口袋鼓鼓...疑預藏槍枝

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面