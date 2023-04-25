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調查局暗夜惡火暫無人為介入　起火前後監視畫面交消防局鑑識

▲▼法務部調查局局本部廉政大樓1樓24日晚間失火後，新北市消防局重返現場鑑識起火原因。（圖／調查局提供）

▲法務部調查局局本部廉政大樓1樓24日晚間失火後，新北市消防局今（25日）重返現場鑑識起火原因。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

法務部調查局位於新北市新店區的局本部廉政大樓昨（24日）晚失火，燒燬1樓的資通安全處電腦辦公設備，幸未波及同棟包括局長王俊力辦公室等其他樓層、也無人員傷亡，新北市消防局今初步勘查，暫時排除人為介入情況，調查局已將起火前後監視畫面交給消防局鑑識參考，預計30天內完成火災調查報告後對外說明，調查局並誠摯感謝消防弟兄迅速撲滅火勢，將災損降至最低。

消防局昨晚8點44分獲報調查局廉政大樓1樓起火，派遣27車、69人趕往全力灌救，僅花約30分鐘就在晚間9點19分撲滅，1樓資安處約50坪辦公室設備付之一炬，幸未延燒其他樓層，人員均安。

▲▼法務部調查局位於新北市新店區的局本部廉政大樓，24日晚間發生大火。（圖／新北市消防局提供）

▲法務部調查局位於新北市新店區的局本部廉政大樓1樓，24日晚間發生大火。（圖／新北市消防局提供）

但包括調查局局長王俊力與2位副局長等高層官員，都在廉政大樓辦公，不僅局長腳底下冒火引發安全疑慮，且資安處專辦防範電腦網路犯罪案件，業務有高度機敏性質，外界對調查局本部失火一事產生不少聯想與揣測，包括懷疑有人縱火、刻意銷毀機密資料等。

新北市消防局今（25日）上午重回火場進行鑑識，採集相關證物與訪談在此辦公的調查官，對於是否遭縱火，調查局配合提供局本部內監視畫面，沒發現起火前後有任何可疑人員出入，現場也沒找到異常物品跡證，暫時排除起火原因有人為介入情況，調查局已將監視畫面交給鑑識人員參考。

▲▼法務部調查局位於新北市新店區的局本部廉政大樓，24日晚間發生大火。（圖／新北市消防局提供）

▲法務部調查局局本部廉政大樓24日晚間失火，消防隊大批人車趕來灌救。（圖／新北市消防局提供）

調查局今下午發布新聞稿澄清，失火現場為資安處電腦偵辦科使用，沒設置伺服器與分析儀器，也沒存放等候鑑識的數位證物，大火雖燒掉不少辦案文件，但資安處推動無紙化作業多年，可由外勤單位提供副本重建紙本資料，在現場辦公設備復原前，已規劃臨時處所供電腦偵辦科調查官維持業務運作順暢。

此外，調查局表示承蒙轄區新北市消防局第四救災救護大隊消防弟兄迅速撲滅火勢，將災損降到最低，誠摯感謝所有協助滅火與維持秩序的警消人員，調查局也將檢修廉政大樓遭煙燻樓層、管道間及相關機械設備，盡速清潔消毒恢復辦公環境，籲請外界在鑑識報告完成並公開說明前，勿對起火原因做無端揣測。

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