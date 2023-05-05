快訊／印股票換鈔票2年撈3.6億　丰偉環保董座經理7人遭起訴

▲丰偉環保科技公司董事長許經運涉印股票換鈔票詐騙遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

丰偉環保科技股份有限公司涉嫌以不實的投資評估對外招攬投資，騙投資人掏錢買股，經台北地檢署1年多偵辦，發現丰偉從2020年開始用這種印股票換鈔票的方式，詐騙投資人超過3.59億元，5日依違反《證券交易法》非法經營證券業務、洗錢等等罪嫌，起訴董事長許經運、董事許勝州等7人。

其他被起訴的被告還有人頭邱益欽、提供帳戶給地下盤商賣股的李培瑜、高坤輝、李日順、檢明村等5人。

起訴指出，丰偉環保在2020年11月間，就以虛偽的繳足股款證明，辦理公司增資登記，之後為了對外招覽投資，以不實的投資評估報告，宣稱取得大型醫療院所的醫療廢棄物回收業務。

▲丰偉環保科技公司董事許勝州。（資料照／記者劉昌松攝）

然後丰偉環保開始透過地下盤商，宣稱丰偉股票市值已達87元的假像，就股東可以用30元優惠價格認購，讓投資人誤以為錢景可期，紛紛掏錢入股，但實際上丰偉公司早已陷入營運狀況不佳，且有資本不實等情形。

檢察官葉耀群2022年2月指揮調查局兵分7路展開搜索，將丰偉環保董事長許經運、董事許勝州等嫌疑人約談到案，許經運、許勝州被諭令200萬元交保，但因籌不出保金，檢察官改命降保為2人各50萬元，才終於離開地檢署。