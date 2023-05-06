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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平主持召開財經委會議　聚焦少子化、老齡化等人口問題

▲▼大陸，月嫂，月嫂合格證書，培訓班，嬰兒，坐月子，月嫂培訓。河南安陽幾名農村留守婦女在家政服務培訓機構學習母嬰保健服務技能從事月嫂職業。（圖／CFP）

▲中國生育率大減。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國生育率近年不斷下滑，去年更出現了61年來首次的人口負增長。中共總書記習近平5日主持召開20屆中央財經委員會第一次會議，會議指出，當前中國人口發展呈現少子化、老齡化、區域人口增減分化的趨勢性特徵，必須全面認識、正確看待人口發展新形勢。

會議提到，要著眼強國建設、民族復興的戰略安排，完善新時代人口發展戰略，認識、適應、引領人口發展新常態，著力提高人口整體素質，努力保持適度生育水平和人口規模，加快塑造素質優良、總量充裕、結構優化、分佈合理的現代化人力資源，以人口高質量發展支撐中國式現代化。

會議指出，要以系統觀念統籌謀劃人口問題，以改革創新推動人口高質量發展，把人口高質量發展同人民高品質生活緊密結合起來，促進人的全面發展和全體人民共同富裕。

會議提到，要深化教育衛生事業改革創新，把教育強國建設作為人口高質量發展的戰略工程，全面提高人口科學文化素質、健康素質、思想道德素質。要建立健全生育支持政策體系，大力發展普惠托育服務體系，顯著減輕家庭生育養育教育負擔，推動建設生育友好型社會，促進人口長期均衡發展。

會議指出，要加強人力資源開發利用，穩定勞動參與率，提高人力資源利用效率。要實施積極應對人口老齡化國家戰略，推進基本養老服務體系建設，大力發展銀髮經濟，加快發展多層次、多支柱養老保險體系，努力實現老有所養、老有所為、老有所樂。

會議強調，要更好統籌人口與經濟社會、資源環境的關係，優化區域經濟佈局和國土空間體系，優化人口結構，維護人口安全，促進人口高質量發展。

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