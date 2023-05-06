習近平主持召開財經委會議　聚焦少子化、老齡化等人口問題

▲中國生育率大減。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國生育率近年不斷下滑，去年更出現了61年來首次的人口負增長。中共總書記習近平5日主持召開20屆中央財經委員會第一次會議，會議指出，當前中國人口發展呈現少子化、老齡化、區域人口增減分化的趨勢性特徵，必須全面認識、正確看待人口發展新形勢。

會議提到，要著眼強國建設、民族復興的戰略安排，完善新時代人口發展戰略，認識、適應、引領人口發展新常態，著力提高人口整體素質，努力保持適度生育水平和人口規模，加快塑造素質優良、總量充裕、結構優化、分佈合理的現代化人力資源，以人口高質量發展支撐中國式現代化。

會議指出，要以系統觀念統籌謀劃人口問題，以改革創新推動人口高質量發展，把人口高質量發展同人民高品質生活緊密結合起來，促進人的全面發展和全體人民共同富裕。

會議提到，要深化教育衛生事業改革創新，把教育強國建設作為人口高質量發展的戰略工程，全面提高人口科學文化素質、健康素質、思想道德素質。要建立健全生育支持政策體系，大力發展普惠托育服務體系，顯著減輕家庭生育養育教育負擔，推動建設生育友好型社會，促進人口長期均衡發展。

會議指出，要加強人力資源開發利用，穩定勞動參與率，提高人力資源利用效率。要實施積極應對人口老齡化國家戰略，推進基本養老服務體系建設，大力發展銀髮經濟，加快發展多層次、多支柱養老保險體系，努力實現老有所養、老有所為、老有所樂。

會議強調，要更好統籌人口與經濟社會、資源環境的關係，優化區域經濟佈局和國土空間體系，優化人口結構，維護人口安全，促進人口高質量發展。