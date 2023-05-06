越南女路邊遭擄！電擊棒凌虐「打成豬頭丟公墓」　6匪跨國勒贖被逮

▲台南發生一起跨國擄人勒贖案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、郭玗潔／台南報導

越南籍女子在台南麻豆區路上，遭同籍男子搭訕騙上車，被強行帶到雲林的日租套房，套上手銬、腳鐐囚禁。期間女子遭到台灣籍、越南籍男子輪流拿電擊棒電擊，還持棍、刀毆打，逼她打視訊和越南家人聯絡，要求匯款越南盾2億盾(折合台幣約26萬元)才放人，得手再將女子丟包到南投某公墓。檢警獲報後，循線逮捕台灣籍蔡男及越南籍逃逸移工阮男等6人，全案依共同擄人勒贖、妨害自由、傷害等罪嫌，移送法辦。

檢警調查發現，越南籍被害女子於今年2月底，在台南市麻豆區新生南路上，遭數名越南籍男子以出遊名義騙上車，強行載往雲林縣崙背鄉一帶的日租套房囚禁4天，並以手銬、腳鐐限制被害人行動，期間更遭數名台灣籍及越南籍男子不定時輪流以電擊棒、棍、棒、刀，施以電擊、毆打、恐嚇。

歹徒迫使被害人撥打視訊與越南家人聯繫，犯嫌威脅要對被害人不利，恐嚇她家屬匯款越南盾2億盾(折合台幣約26萬元)至歹徒指定的越南帳戶，歹徒得手後，於3月2日18時許將被害人遭丟包於南投縣中寮鄉某公墓。

專案小組持續追查，終在雲林縣崙背鄉發現囚禁被害女子地點，並蒐集相關事證，鎖定台灣籍蔡姓男子及越南籍逃逸移工阮姓男子等人涉有重嫌，於3月22日分持搜索票、拘票至雲林縣崙背鄉、南投縣竹山鎮等處所，查獲蔡男及阮姓逃逸移工等6嫌，共查扣作案用之電擊棒2支、鐵鎚1支、手銬3副、腳鐐2副、存褶、提款卡、本票及第二、三級毒品等證物。

越南籍阮姓逃逸移工等4人，目前於移民署南區事務大隊高雄收容所收容中，經專案小組持續擴大偵辦後，全案依涉嫌共同擄人勒贖、妨害自由、傷害等罪嫌，移送台南地方檢察署偵辦。