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違停遭拖吊！女「撕封條+肘擊女警胸部」　狂喊：才5分鐘...下場曝

▲台南市中西區府前路台灣銀行前的停車格位，經常可以看到４部懸掛白布條的抗議車輛停放在停車格位內，該陳姓車主長期佔用停車格位，展開與市府長達3年多的「纏鬥」，被引為台南十大傳奇之一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中西區府前路台灣銀行前的停車格位，經常可以看到４部懸掛白布條的抗議車輛停放在停車格位內，被稱為台南十大傳奇之一。（圖／記者林悅翻攝）

記者劉人豪／台南報導

台南市一名張姓女子，前往府前路台灣銀行時，把車子臨停在馬路對面，她辦完事情出來時，車子剛好被拖吊，她上前撕掉封條並且攻擊女警員，還對警員嗆聲「在搶錢」、「才五分鐘」，仍遭台南地方法院依妨害公務及損壞公務封印罪，判處拘役90，緩刑2年。

台南市中西區府前路台灣銀行前的停車格位，經常可以看到４部懸掛白布條的抗議車輛停放在停車格位內，被稱為「台南十大傳奇之一」。而張女2022年7月8日前往該銀行辦事，將車違停在中西區府前路黃線區域，下車前往台灣銀行辦事，遭警員取締後，拖吊人員已將該車上架至輔助輪胎並在車門上貼上封條，拖離原停放位置數公尺，張女見狀上前攔阻，請求將該車放行並願繳納違規停車罰鍰，不過警員說依照規定無法放行車輛。

張女當場罵警員「我們五分鐘都不能停嗎、你們不是在搶錢嗎、你們不是在搶錢嗎、才五分鐘」，並試圖要開啟已貼上封條的副駕駛座車門，亦遭警員制止並警告勿開啟車門，張女不顧勸導，徒手強行開啟車門損壞封條，待張女進車內取物後，警員立即在車門再貼上第2張封條，拖吊車欲車輛離開時，張女走至拖吊車前阻擋拖吊車離開，並開啟臉書直播。警員聯絡派出所支援，協助的女警員見狀上前阻止張女，張女以左手肘攻擊女警員前胸，導致女警員前胸挫傷。

法院審酌，張女違規停車在先，竟不服取締而不顧車輛已遭警方依法實施拖吊，且警方已屢次勸說並解釋相關法律規定，仍不聽勸誡，擅自開啟貼有封條車門，並以手肘攻擊女警員，台南地方法院依封印效力罪、妨害公務執行罪，各判張女拘役55日、50日，應執行拘役90日，緩刑2年，並要支付公庫5萬元，接受法治教育2場。可上訴。

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