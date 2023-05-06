詐團重複犯罪率高　基層檢建議：一發現人頭帳戶先行政罰緩

▲檢察官建議優先修法，以重金罰緩防堵民眾將個人帳戶出借或賣給詐騙集團使用。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣已成詐騙之島，中央機關三令五申要求打詐，但全國檢警光是追捕詐騙人頭帳戶就耗盡全力，偏偏提供銀行帳戶供詐團使用的人，隨時都能狡辯當初以為求職或貸款所需而被騙走帳本，免於幫助詐欺甚至洗錢的刑責追溯，為了從第一線就阻斷詐騙橫行，有資深檢察官建議，只要發現無正當理由就將帳戶交付他人者，立即以行政罰緩3萬或5萬的代價，才能有效遏止詐騙。

全國大型地檢署都有專責的民生專組，包括囤積物資等重大民生犯罪外，現在最多的是詐騙集團溯源專案，而一般提供帳戶的人頭，以及取款車手的詐團周邊案件，已經多到得分散給其他黑金、毒品等專組來承辦。

資深民生組檢察官指出，無論非法集團使用何種詐騙手法，首先就是要取得被害人信任，將款項匯入指定帳戶（一車），然後才能層層轉匯到二車、三車進行洗錢，甚至直接轉入虛擬交易平台去購買泰達幣等虛擬貨幣躲避追查，因此每件人頭帳戶案件，都需要非常仔細的比對金流時間與額度，才能確認犯罪事實與時間，耗費人力成本相當高。

▲檢警偵辦人頭帳戶需要比對很多金流細節，才能完成一件個案偵查。（示意圖／pakutaso）

台北地檢署就曾偵辦一起提供帳戶協助詐欺的案件，朱姓婦人2020年間在交友軟體認識自稱無國界醫師的陌生人，被騙了近3萬元轉入不知情的劉姓女子帳戶，劉女被法院判決無罪後，朱婦應該已經知道提供帳戶可能會被拿去當詐騙使用，卻仍在2022年間，把自己兒子的帳戶提供給網路上認識的「會計師」使用，害兒子捲入另一場詐騙案，檢察官因此將依幫助詐欺罪起訴朱婦。

以前述朱婦涉及的2件個案為例，司法警察接獲詐騙報案後，首先要追捕的嫌疑犯，就是帳戶提供者，偏偏過去有些法院會採信這些帳戶人頭的辯詞，認為這些嫌犯可能是單純社會經驗不足，以為求職需要先提供帳戶作為身家查證；或者為了借錢，先把帳戶提供給對方匯入足額金流，證明財力後才能向銀行貸款，所以判決被告無罪。

雖然檢警提升偵辦技巧，開始對這些帳戶人頭的辯詞進行反向查證，但詐騙集團技高一籌，看著司法書類的蒐證技巧逐漸演化，又開始想出製造通聯對話紀錄，用來證明這些人頭在「出借」帳戶前，有一再查證帳戶不會被拿做非法使用，甚至有些人可以拿出切結書，證明對方曾保證不會拿帳戶用來詐騙，使得向上追查詐團成員的機會越來越低。

▲檢察官建議發現疑似人頭帳戶的情形，就直接對開戶者處以高額罰緩，才能從源頭嚇阻詐騙。（示意圖／資料照）

因此基層檢察官建議，未來在發現可能提供他人作為非法使用的帳戶時，應直接對開戶者處以行政罰緩3萬到30萬元，且可連續處罰，才能在刑事蒐證不易的情況下，以高額罰金避免人頭帳戶肆無忌憚。

不過日前行政院推出的《洗錢防制法》修正草案中，考量到真正出賣帳戶的人，通常是低收入戶等弱勢民眾，若動輒處以罰金，可能過於苛責，且會浪費警政等人力資源，又無法確實收得罰緩，因此在出借帳戶部分，只在草案第15條之2規定，「任何人無正當理由不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用」，「先由警察機關裁處告誡，告誡後5年以內再犯者，處以刑事處罰。」修法只針對惡性較高之「賣」帳戶、帳號或一行為交付3個以上帳戶、帳號者，直接科以刑事處罰。

另外，有檢察官提醒，除了自然人帳戶外，詐團為了提高轉帳效能，還會找人頭開公司，以假的交易資料等名目，提高公司帳戶單筆轉匯額度，這樣可以更快速洗錢，避免詐得的金錢太快遭凍結，假設人頭公司的帳戶曝光，就放著擺爛，丟給政府依法去進行清算解散人頭公司。

檢察官建議，經濟部對這種人頭公司也應有對應措施，譬如加強審核公司申登人背景、目的，營運計畫的可行性，或者更嚴格的控管公司登記資本，因為詐騙集團要的就是錢，通常拿出來資本額設立公司成功後，就會默默地又把資本給抽走，造成人頭公司實質上無營運無資金的詭異情形。