專賣帳號供洗錢「車商」開賓士拒捕　警開槍當街逮人

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲線報，日前有銀行櫃台行員涉嫌與詐騙集團共謀，提高人頭帳戶轉帳額度，警方持續追查，發現幕後介紹人投轉賣帳戶的郭姓「車商」，每次向賣人頭的「車」抽取傭金，警方日前進行逮捕時，對方還還企圖開車衝撞逃逸，警方開1槍制止後將他制伏。

▲警方追查銀行行員勾結詐騙集團，再逮4人，並查獲毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，日前發現有詐騙集團，涉嫌與銀行行員內神通外鬼，專門替人頭帳戶調高額度、以及快速照會身分等情事，最後被警方查緝到案，警方繼續追查，調查幕後涉嫌將人「推入火坑」的仲介，鎖定1名43歲的郭姓「車商」。

在詐騙集團內，車代表人頭帳戶的擁有者，所以媒介人頭提供帳戶給詐騙集團使用的人就叫做「車商」，郭姓男子每次找人頭給詐騙集團使用，詐騙集團都會提供5萬元的費用給人頭帳戶，人頭帳戶再從中撥出6千元給郭當作仲介費。

警方指出，在4日下午鎖定郭姓男子開著賓士休旅車，準備上前逮人時，發現郭姓男子企圖開車逃逸，甚至還衝撞警員車輛，警方朝後車窗開槍，再朝車內噴辣椒水才把人制伏，還查扣各類毒品，訊後依毒品、詐欺罪嫌送辦。

警方表示，北市政府警察局局長張榮興日前特別指示所屬自4月25日至5月5日執行靖城掃黑結合打詐專案，由於近年來不法組織經常以從事詐欺犯罪進而謀取不法利益。

本次專案以掃蕩黑幫為首要，另在打詐欺犯罪部分亦同時交出亮眼成績，專案期間共計查獲詐欺集團17件157人（車手41人）查扣新臺幣2118萬餘元、成功攔阻詐騙案件30件金額1459萬餘元。

北市政府警察局局長張榮興表示，打擊犯罪永不停歇，「打擊詐欺、掃黑制暴」是不間斷的工作，也是不變的態度，對於危害社會治安的各類犯罪均嚴加究辦，秉持「犯罪零容忍」立場與決心，守護市民安居樂業。