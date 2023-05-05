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快訊／台灣最美女董座捲泰山經營權之爭　她一句話被控誣告罪

▲企業界人士、大眾企業簡明仁、台塑集團總裁王文淵、台泥董事長張安平、陳敏薰、聯華集團副董事長苗豐盛、台聚董事長吳亦圭▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲有台灣最美董事長之稱的陳敏薰被泰山公司指控涉嫌誣告罪。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

泰山（1218）經營權之爭越燒越烈，公司派董事代表詹皓鈞3日才控告代表龍邦（2514）的市場派董事劉偉龍帶刑事警察局隊長林榮政闖入會議，誣指獨董杜英達遭恐嚇，使得會議中斷，5日下午，泰山律師再追加提告，指另名獨董陳敏薰也在場幫腔謊稱杜英達的確遭不詳人士恐嚇，因此也要控告陳敏薰涉嫌誣告罪。

有台灣最美女董事長之稱的陳敏薰，過去曾由劉泰英欽點接手開發金董座，現在是泰山公司的獨立董事，泰山在4月20日召集薪酬委員會、審計委員會及董事會，原預計討論股東盈餘分配案、委任經理人員工酬勞發放建議案及相關議案審查。

公司派指控，龍邦市場派代表董事劉偉龍為干擾議事進行，偕同刑事警察局隊長林榮政率領大批員警便衣與制服警員，闖入會議室違法攝影、搜索，並誆稱因現場有人遭恐嚇而前來處理。

當時陳敏薰竟站起來指著會議主席杜英達高喊「有人威脅他」，杜英達則回稱「我沒有被恐嚇，我是律師，怎麼會被恐嚇」，且重申「我沒被威脅」，劉偉龍等人暫時退出，約5分鐘後，再次強行回到會議室，將杜英達帶離會議室，陳敏薰也跟著離開會議室，再次向警員謊稱杜英達遭不詳人士恐嚇。

泰山董事詹皓鈞日前已到北檢按鈴控告劉偉龍與林榮政涉嫌誣告、侵入住宅及強制等罪嫌，5日下午，泰山代表再到北檢指控當時在場謊稱杜英達遭恐嚇的陳敏薰也涉及誣告罪，希望檢察官能調查清楚。

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