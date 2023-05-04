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法務部長昨說嚴正處理「阿扁保外就醫」　矯正署今核准展延到8月

▲▼前總統陳水扁5/2走上凱道行使憲法請願權，希望關注選罷法修正草案對輕判、給緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，思考是否有必要褫奪參政權終身的違憲爭議問題。隨後並到行政院遞交請願書，也拜會立法院民進黨、民眾黨及時力黨團，希望得到支持。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統陳水扁獲第34度展延保外就醫，期限到今年8月4日。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

因貪污案遭判刑20年定讞的前總統陳水扁，獲准保外就醫多年，2日為了幫兒子陳致中所涉洗錢罪，親自北上總統府陳情修法，外界質疑已經屬於保外就醫禁止的政治活動，對於扁多次踩紅線，法務部長蔡清祥3日在立法院備詢時表示，「矯正署一定會根據中監報告做嚴正處理」，結果矯正署4日就通過第34次展延案，阿扁可繼續保外就醫到8月4日。

陳水扁因龍潭購地弊案、陳敏薰買官案等貪污罪名，自2008年11月12日起遭羈押，最後判有罪定讞，應執行有期徒刑20年，2010年改到台北監獄執行，2013年4月，移到附設專屬醫院的台中監獄，讓扁有專屬的病床空間以及散步花園。

但因醫師發現陳水扁有嚴重手抖、口吃等情形，加上阿扁曾不滿《會計法第99條之1條文修正案》，「(顏清標)喝花酒可以除罪，為什麼當總統以國務機要費拼外交不能除罪」，在舍房內以毛巾綁住水龍頭，斜躺勒頸企圖輕生表達不滿，外界開始出現讓阿扁保外就醫的聲浪。

▲▼法務部長蔡清祥 調查局副局長黃義村 法務部調查局廉政大樓4月24日火警相關報告 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲法務部長蔡清祥1天前才說過一定會嚴正處理陳水扁保外就醫展延案。（資料照／記者屠惠剛攝）

2015年1月5日，經台中監獄召集外部醫療委員開會研議後，陳報矯正署准予陳水扁的健康狀況符合「病情複雜，難以控制，隨時有致死之危險」，准予保外就醫1個月，之後接連33展延，原本期限到2023年5月4日為止。

就在此時，民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案，11日將發監執行，而政院近期提出修法，規定涉犯《洗錢防制法》終身不得參選，讓陳水扁大為不滿，2日走上凱道行使《憲法》請願權，引發熱議。

▲▼針對「還稅於民」，陳致中認為普發現金1萬元最簡單有效。（圖／翻攝自陳致中臉書）

▲陳致中因幫助母親吳淑珍洗錢，預計11日報到發監。（資料照／翻攝自陳致中臉書）

法務部長蔡清祥3日備詢時，國民黨立委賴士葆質疑，陳水扁活力十足、砲火四射，先不管訴求有沒有道理，外界關注的是，陳水扁明明違反保外就醫四原則「不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪。」怎麼可以任由陳水扁踐踏法務部、中監尊嚴？

蔡清祥回應表示，權責由台中監獄處理，查證後呈給矯正署，由尊重權責單位認定，法務部長要負責所屬機關責任，都要了解但也要尊重權責單位初步處理報告，至於報告何時出來要看中監處理速度，搜集事證處理完畢後，向矯正署報告，看討論結果如何才會跟他報告。

就在陳水扁第33次保外就醫期限的最後1天，台中監獄獄參酌醫囑及醫院診斷書，陳報陳水扁先生保外醫治展延案，經矯正署審核後，在2023年5月4日核定第34次展延，期間為2023年5月5日至同年8月4日。

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陳水扁第34次保外就醫通過　延展到8月4日

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