阿扁「請願」展延保外就醫　矯正署回應：已告誡他注意言行

▲陳水扁北上請願活動恐踩到保外就醫紅線，台中監獄除電話告誡外，將審視請願活動妥適性。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

法務部矯正署4日決定同意前總統陳水扁第34次展延保外就醫，消息一出，立刻引起與論譁然，質疑被判刑定讞的陳水扁2日才北上總統府請願修法，踩到保外就醫紅線，有網友在《ETtoday新聞雲》報導下留言：「換做是一般人，早就被關回去了」，對此，矯正署晚間澄清，本次展延案是從4月就已經開始作業，台中監獄已電話告誡陳水扁注意言行，並著手審核請願活動的妥適性。

因貪污案遭判刑20年定讞的前總統陳水扁，從2015年1月5日起，就因健康狀況符合「病情複雜，難已控制，隨時有致死之危險」的標準，准予保外就醫至今展延33次，已長達8年，日前兒子陳致中因幫母親吳淑珍洗錢案，被判刑定讞即將入監。

適逢行政院近期提出修法，將規定涉犯《洗錢防制法》終身不得參選，陳水扁2日為了幫助兒子陳致中，親自北上行使《憲法》請願權，向總統府、行政院、立法院陳情，外界質疑已經屬於保外就醫禁止的政治活動，連日引發議論。

由於陳水扁這次的保外就醫期限在4日屆滿，台中監獄提前在4月20日參酌醫囑及醫院診斷書，陳報矯正署陳水扁保外醫治展延案，並在4日獲核定第34次展延，期間為2023年5月5日至同年8月4日。

對於外界質疑台中監獄和矯正署無視陳水扁的請願活動，可能已經違反保外就醫四原則「不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪」的限制，矯正署澄清，展延案早已在進行中，針對2日的請願行為，涉及受刑人保外醫治期間管理事項，矯正署已於4日指示台中監獄蒐集相關事證，並依受刑人保外醫治審核基準及管理辦法檢視妥適性。

此外，台中監獄除已著手蒐集資料及檢視外，並於4日先以電話聯繫方式，告誡陳水扁應注意保外醫治期間言行，中監也會派員增加訪視次數，促其注意。未來不排除要求陳水扁至其他醫療機構進行檢查， 以補充後續保外醫治展延陳報作業之審查資料，以昭公信。