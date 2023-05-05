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海基會搭建交流平台　陸生體驗台灣濃情味

▲▼海基會搭建交流平台　陸生體驗台灣濃情味。（圖／海基會）

▲海基會陸生嘉義參訪活動。（圖／海基會）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會5月3日、5月4日在嘉義舉辦「漫步阿里山森遊趣」陸生嘉義參訪活動，共有來自全台各地27所大學、36名陸生參加。本次活動除在台就讀的陸生參加外，亦有多位大陸交換生、研修生參與活動。

海基會文教處處長李政毅表示，海基會每季都會規劃安排在台陸生，走出校園，體驗台灣各地的人文及自然風情，深入認識民主台灣，留下美麗精彩的留學記憶，向來吸引陸生朋友喜愛而踴躍報名，今年已辦理二梯次活動受到廻響熱烈，將陸續推出，歡迎陸生報名。

▲▼海基會搭建交流平台　陸生體驗台灣濃情味。（圖／海基會）

本次陸生嘉義參訪活動安排走訪觸口遊客中心、迷糊步道、石棹步道群、樂野部落、達邦部落、優遊吧斯阿里山鄒族文化部落等地，讓陸生深度認識原住民文化、咖啡文化、茶文化及高山自然生態等，同時體驗手作咖啡，夜間導覽自然生態等活動，深度感受阿里山在地的人文及自然風情。

兩日參訪活動下來，來自兩岸各地不同學校的陸生深度交流，分享彼此學習及生活經驗。一位來自浙江的陸生表示，過去曾閱讀過原住民文學，一直想到台灣感受獨特的原住民文化，很高興能在活動中與鄒族族人互動交流。

來自湖南的陸生，也與茶農交流大陸茶與台灣茶的品種差異，另外，來台交換兩個月的陸生分享，上週已順利完成自行車環島的夢想，過程中受到台灣人許多的幫助，將是來台就學最美好的記憶。

▲▼海基會搭建交流平台　陸生體驗台灣濃情味。（圖／海基會）

更有來台交換的陸生分享，來台前曾作好被歧視的心理準備，但在實際與台灣人互動後，深刻感受到台灣社會的積極與包容，人與人的信任，感覺自己不斷地在接受陌生人的善意。另外就讀社會學院的陸生表示，在台灣課堂上有許多開放式的討論與交流，享受與教授及同學的碰撞與反思。

有陸生活動後表示，陸生是真實在這片土地上求學、生活的一群人，大家也都感受到來自學校師長、社會各角落的關懷與溫暖。藉由這次的參訪活動，陸生們熱烈分享台灣各地旅遊的經驗，也有陸生開始計畫攀登玉山、離島旅行，大家彼此互相交換各地資訊，交流兩岸課堂的差異，期待在台就讀的時間內深入認識台灣。

海基會持續辦理多元、深度、具體驗性的陸生活動，積極搭建陸生交流平台。在後疫情時代，帶陸生走出校園，與在地連結，感受濃濃人情味交織出來的台灣印象，讓台灣最美的風景成陸生最難忘的人生經歷，也期許陸生都能擁有美好的台灣求學記憶。

▲▼海基會搭建交流平台　陸生體驗台灣濃情味。（圖／海基會）

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