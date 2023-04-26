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恢復承認「九二共識」？　張五岳：雙方無政治互信「有難度！」

▲▼ 海基會今（26）日舉行辜汪會談30週年座談會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 海基會今（26）日舉行辜汪會談30週年座談會 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

海基會今（26）日舉行辜汪會談30週年座談會，回顧過去僅肯定「辜汪會談」正面精神意義，刻意淡化避談「九二共識」。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳也指出，座談會對於疫後交流當中涉及的「九二共識」，確實琢磨不多，主要兩岸有分歧也沒有政治互信，想要恢復協商溝通有難度，更不是海基會自己片面拍板決定，就這種政治困境之下，還有什麼方式可以進一步的推展兩岸關係，相向而行，才是問題關鍵。

前總統馬英九結束訪陸行程後表示，最重要的是證明「九二共識」活過來了，堅持求同存異、彼此尊重，可以恢復兩岸對話交流。但「九二共識」活過來關鍵還是取決於執政黨態度，今日海基會舉行「辜汪會談」30週年座談會充分顯示，短期內兩岸重拾「九二共識」協商對話基礎有難度。

面對記者詢問，張五岳也坦言，雙方對這個問題（九二共識）存在有不同認知，對於疫後交流產生一些問題，如何確保人民的福祉利益，雙方還可以從這個角度考慮，「但對於交流當中，有沒有涉及到『九二共識』，今天確實琢磨不多。」

記者又問，「因為沒有琢磨，導致現在海基、海協還是中斷狀態，今日只是一個自說自話座談會？」張五岳表示，「大陸認為「九二共識」是兩岸協商溝通基礎，對台灣來說已經不認可這樣說法，現在不是談或不談的問題，因為雙方沒有政治互信和共識。

▲▼ 淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、前陸委會副主委吳安家、台灣戰略模擬學會秘書長張榮豐， 。（圖／記者任以芳攝）

▲淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳 。（圖／記者任以芳攝）

台灣方面承不承認「九二共識」？張五岳說，這個問題不是「0跟1」之間做決定這麼簡單，短期確實看不出來兩岸兩會能否恢復協商談判，目前來看這個機率很難，因為不是一個政治客觀存在的事實，更不是海基會可以完全片面拍板跟決定，主要還是歸咎於兩岸沒有政治互信。

張五岳也指出，當年「辜汪會談」意義在政治上也有分歧，面對分歧必須確保人民當中交流的權益，這個部分需要公權力，當公權力無法直接談判，因此需要海基、海協這樣的獨特的機制，這件事在三十年前和三十後都一樣。如今面對這種政治困境，雙方如何發揮智慧，更進一步創造氛圍，相向而行，才有助於以後交流。

張五岳強調，兩岸交流還是非常重要，要用什麼方式進一步的序漸進推動跟開展，如果在0和1之間做選擇，這個議題很難推動，依照目前來看，只能是有利於單邊的情況下，各自努力。

最後，張五岳呼籲，「不要因為政治分歧影響30年前好不容易開創兩岸兩會獨特的協商機制，這是一個非常成功的機制，協商機制在過去扮演的角色，現在仍然有意義，甚至在此刻兩岸面對疫情過後的交流當中會面臨到更多的問題，相信仍然具有所謂的時代意義。」

▲▼ 淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、前陸委會副主委吳安家、台灣戰略模擬學會秘書長張榮豐， 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 前陸委會副主委吳安家 。（圖／記者任以芳攝）

談及兩岸現況，前陸委會副主委吳安家則指出，兩岸交流兩岸經貿交流非常的密切，也是維繫兩岸關係的重要紐帶，緩解兩岸緊張關係的方式之一。「我覺得這是沒法沒有辦法斷，無法斷，也不能斷。」

他進一步說，現在兩岸協商管道斷了，關鍵決定於雙方的意願，並且呼籲中國大陸不要用軍事威脅的手段，要認清唯有協商交流，對話溝通，才能夠解決問題，建立互信、化解敵意，干戈相向的劍拔弩張，不利於兩岸關係的開展。

吳安家也大膽的判斷，「可能等到明年大選之後，中國大陸還是期待國民黨能夠勝選，如果國民黨勝選，協商可能會快，否則恢復會比較慢，這是我的評估。」
 

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關鍵字：

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