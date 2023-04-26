海基會搶救富察、楊智淵？　李大維：案件敏感「相信政府一定有作為」

記者任以芳／台北報導

海基會今（26）日舉行辜汪會談30週年座談會，董事長李大維致詞時首先緬懷當年辜汪兩位對兩岸做出巨大貢獻。現場媒體關心，八旗文化總編輯「富察」（本名李延賀）和台灣民族黨副主席楊智淵遭大陸逮補後續，海基會是否掌握最新救援進度？李大維指出，海基會透過相關單位協商，希望有合法合理合情解決，這兩起案件也十分敏感，相信政府一定有作為。

▲海基會今（26）日舉行辜汪會談30週年座談會 。（圖／記者任以芳攝）



海基會今上午於10時舉行「紀念辜汪會談30週年回顧與前瞻座談會」，出席嘉賓有海基會董事長李大維、副董事長邱垂正，台灣戰略模擬學會秘書長張榮豐，前陸委會副主委、海基會代理董事長劉德勳，前陸委會主委吳安家，前國安會副秘書長江春男等人出席。陸委會主委邱太三因前往立法院備詢今日缺席。

▲海基會董事長李大維回應富察、楊智淵案。（圖／記者任以芳攝）



針對媒體詢問，「八旗文化總編輯「富察」（本名李延賀）和台灣民族黨副主席楊智淵遭大陸逮補後續，海基會是否掌握最新救援進度？」李大維回應，「兩起案件很重要也十分敏感，海基會基於職責已和相關機密切協調，政府跟海基會也非常積極保障兩位當事人權益。」

他也指點出兩岸現況，希望有合法、合理、合情的解決方式，但是兩岸問題不會是一個單純的問題，即使是任何一個一個小問題，都可以非常複雜和困難。

李大維強調，「我也不敢跟大家保證這段時間會持續多久，政府不會不積極，相信一定有作為，畢竟跳探戈是兩個人跳，不是單方積極，要兩方面都非常認真，非常努力才會有成果。」

談到大陸要對台灣進行貿易壁壘調查，是否影響ECFA？李大維僅指出，牽涉到多少這個工商農民利益，非常的認真在處理，相關機關密切協商。「我也有信心，最終結果大家都能夠滿意。」

針對楊智淵一案，大陸國台辦今上午舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮指出，該案件正在進一步的辦理當中，大陸國家司法機關依法追究「台獨」分裂分子刑事責任，是進一步敲響嚴懲台獨分裂勢力的警鐘，任何以身試法者都難逃國家法律的制裁。