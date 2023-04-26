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李大維回應為何不提「九二共識」：爭辯「一些名詞」意義不重要

▲▼ 海基會今（26）日舉行辜汪會談30週年座談會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 海基會今（26）日舉行辜汪會談30週年座談會 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

海基會今（26）舉行辜汪會談30週年座談會，董事長李大維開場致詞僅肯定30年前「辜汪會談」重要精神，接下來所有人發言都刻意避談不提，兩岸協商基礎最重要關鍵全建立在「九二共識」之上。會後記者追問為何避開「九二共識」？李大維只說，「有些事情爭辯『一些名詞』的意義，並不是那麼重要，如何往前走更重要。」

海基會今舉行紀念「辜汪會談」30週年-回顧與前瞻座談會，出席嘉賓有海基會董事長李大維、陸委會副主委詹志宏、台灣戰略模擬學會秘書長張榮豐，前陸委會副主委、海基會代理董事長劉德勳，前陸委會副主委吳安家，前國安會副秘書長江春男等人出席。陸委會主委邱太三因前往立法院備詢今日缺席。

▲▼海基會今上午於10時舉行「紀念辜汪會談30週年回顧與前瞻座談會」，海基會董事長李大維、副董事長邱垂正 。（圖／記者任以芳攝）

▲海基會董事長李大維避談九二共識。（圖／記者任以芳攝）

今日兩個小時座談會，李大維等人大多正面肯定當年「辜汪會談」為兩岸帶來正面意義，對於「九二共識」對於兩岸意義絲毫未提。今日開場致詞，李大維後段談話指出，不希望兩岸溝通停滯，只會帶來猜忌與誤判這些不穩定衝突因子，兩岸任何形式的衝突只會帶來不可磨滅的傷害。

他再次呼籲，「期待中國大陸政府能以更開闊的心胸走出『舊框架』，以務實不帶政治前提的新思維來看待兩岸關係。」

詹宏志代為宣讀邱太三致詞其中一段內容則指出，「維持兩岸和平穩定是雙方共同的責任。我們呼籲中共務實地面對中華民國存在的事實，以及兩岸互不歷史的客觀現狀，尊重台灣人民堅持民主自由的核心理念，以理性，平等，相互尊重的態度溝通化解雙方的情分歧。」

從海基會、陸委會開場致詞內容明顯定調大方向，淡化蔡政府拒絕承認的「九二共識」，座談會幾乎絕口不提，當年兩岸得以溝通協商的關鍵就是建立在「九二共識」基礎之上，直接切割避開「辜汪會談」為兩岸帶來的核心價值。

▲▼ 海基會今（26）日舉行辜汪會談30週年座談會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 為何避談九二共識？李大維回應爭辯「一些名詞」沒有那麼的重要 。（圖／記者任以芳攝）

會後記者追問，為何避談「九二共識」？李大維回應，「今天基本上是講30週年的精神，大家都有闡述，不可能都有同樣想法。」

李大維又說，「張榮豐說『九二共識』第一個是唐樹備先生講的，我也是頭一次聽到，覺得會益良多。」

他進一步強調，「如果大家能夠有共識，希望兩岸能夠和平穩定繁榮，說老實話，實在很不容易做。覺有些事情爭辯這個『一些名詞』的意義，其實並不是那麼重要，如何往前走、往前看更重要」。

記者追問，「但是現在卡在這邊，走不過這道坎怎麼辦？」李大維說，雙方要有這智慧往前走才是正路，大家應該要有這個共識，如果說執意不往前走，我們也很無奈。」

記者繼續重複追問，「為什麼馬政府八年可以往前走，但是現在為什麼兩岸走不動了呢？大家互相溝通？」、「海基會夾在中間很為難嗎？」李大維只回應，「也不會。」快速進入電梯後，僅回覆「當時我不在。」

▲▼ 淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、前陸委會副主委吳安家、台灣戰略模擬學會秘書長張榮豐， 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣戰略模擬學會秘書長張榮豐 。（圖／記者任以芳攝）

李大維提及「九二共識」是唐樹備賢提出，源自張榮豐今日在座談會發言。他指出，「『辜汪會談』到底有沒有『九二共識』，當事者沒有發現『九二共識』這個制度。」

張榮豐說，「後來考證的結果是很後來，『九二共識』也不是蘇起發明，如果再去找，現在還可以找得到1999年的7月12號，唐樹備（前中國國務院台辦副主任、海協會常務副會長）發表。唐樹備說，特殊的國與國關係破壞了『九二共識』，從此『九二共識』變成他們（中共）常常在講。」

海基會今舉行「辜汪會談」30週年同一時間，大陸國台辦上午10時在北京舉行例行記者會，預告中共中央台辦、國務院台辦、海峽兩岸關係協會28日將舉辦紀念汪辜會談30週年座談會，並且強調「九二共識」開啓兩岸高層接觸對話和平等協商的先河，體現了以對話取代對抗、以協商促進合作的精神，彰顯了「九二共識」作為兩岸協商基礎的重要地位。

兩岸同樣都舉行「辜汪會談」30週年座談會，回顧過去大陸方面多無數次強調「九二共識」重要性，也是恢復兩岸協商溝通重要關鍵，但台灣方面尤其是海基會這場座談會選擇淡化「九二共識」，雙方在沒有政治互信和分歧上持續打轉，難以進一步推展兩岸關係。李大維今日所言，「政府一定有作為」，恐怕依舊是難以無法突破困境。

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