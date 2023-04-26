避談九二共識！　辜汪會談30週年座談會呼籲：擱置爭議、避免誤判

▲海基會今（26）日舉行辜汪會談30週年座談會 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

海基會今（26）舉行辜汪會談30週年座談會，只有肯定30年前「辜汪會談」對於兩岸關係重要意義。但諷刺的是，從頭到尾沒有提及當年雙方建立「九二共識」是做為兩岸協商重要基礎，整髒座談會刻意淡化「九二共識」對當前兩岸溝通的重要性。海基會和陸委會只有共同呼籲對岸，秉持30年前辜汪會談「相互諒解，擱置爭議」精神，避免兩岸出現誤判和猜忌，任何形式的衝突只會給兩岸帶來不可磨滅的傷害。

海基會今上午於10時舉行「紀念辜汪會談30週年回顧與前瞻座談會」，出席嘉賓有海基會董事長李大維、副董事長邱垂正，台灣戰略模擬學會秘書長張榮豐，前陸委會副主委、海基會代理董事長劉德勳，前陸委會副主委吳安家，前國安會副秘書長江春男等人出席。陸委會主委邱太三因前往立法院備詢今日缺席。

李大維抵達後首先巡視海基會聯合服務中心，並且指出今年疫情過後海基會第一季處理兩岸民眾的服務案件有82794件，比去年增加49.37%。兩岸文書驗證工作業務到了一半，過去疫情三年期間案件數有減少，不過今年疫情減緩之後第一季處理超過兩萬件，比去年同期增加了67%。

致詞時，李大維首先回顧30年前「辜汪會談」最重大的意義，兩岸政府為了保障雙方人民權利，願意授權讓兩會建立制度性的聯繫會談，就相關的事務性議題進行溝通協商，其中最關鍵的就是彼此願意遵守「擱置爭議，相互諒解、務實協商」的精神，以及「對等、尊嚴」的原則。

他指出，30年前辜汪兩位先哲能夠「以民為念、人民優先」，在不設任何政治前提的情況下，面對面會談，彼此務實的交換意見，積極提出解決人民困難的方案，這樣的精神與原則在30年後更值得後人深思。

▲海基會董事長李大維。（圖／記者任以芳攝）

話鋒一轉，李大維呼籲對岸，隨著疫情趨緩，兩岸交流逐漸回溫，未來因交流衍生的問題將會越來越多。歷史在前進，思維也要與時俱進，不希望兩岸溝通停滯，只會帶來猜忌與誤判，這正是衝突產生的不穩定因子，兩岸任何形式的衝突只會帶來不可磨滅的傷害。

李大維說，只有加強彼此的對話與合作，促進兩岸和平穩定為目標，才能讓更多的人得到幸福和安全。「我要再次呼籲，期待中國大陸政府能以更開闊的心胸走出舊框架、以務實不帶政治前提的新思維來看待兩岸關係。」

由於邱太三前往立院備詢缺席，由詹志宏代為宣讀致詞。內容首先肯定，30年前辜汪會談以兩岸兩會的名義簽署四項協議，確立「擱置爭議，務實協商」的典範，這是兩岸兩會互動交往的重要大事，樹立兩岸協商的里程碑。

內容接著表示，「蔡總統在2016年520就職演講特別強調，政府根據中華民國憲法，兩岸人民關係條例及相關法律處理兩岸事務，並在尊重歷史事實及既有政治基礎上，堅定維護兩岸的現狀，這是一個極其善意的政策宣誓。」

內容稱，期盼大陸當局能用心來理解，雙方應該秉持擱置爭議，相互諒解的思維坐下來談，唯有溝通對話，才能夠化解爭議，避免誤判。這正是當年辜汪會談給予兩岸互動最重要的啓發。

內容強調，「維持兩岸和平穩定是雙方共同的責任。我們呼籲中共務實地面對中華民國存在的事實，以及兩岸互不隸屬的客觀現狀，尊重台灣人民堅持民主自由的核心理念，以理性，平等，相互尊重的態度溝通化解雙方分歧。」

內容最後指出，希望兩岸都能夠不忘初衷，秉持30年前辜汪會談「相互諒解，擱置爭議」精神，早日全面恢復兩岸制度化管道，為兩岸各領域健康有序交流互動創造條件，也為兩岸人民謀求最大的福祉。