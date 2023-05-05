活蟲狂抖畫面曝！基隆無良廠商改標　「過期雞肉」噁蟲麵包餵學生

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

校園再爆食安問題！供應基隆市學校營養午餐的廠商龍昇蔬果行，日前爆出蔬果食材「標籤不實」，隨後又被發現使用過期雞肉，甚至有學生反映，拿到的麵包內竟有活生生瘋狂蠕動的毛蟲在爬行，這家廠商接二連三出現爭端，基隆市府將對雞肉過期部分開罰6萬以上罰緩，並持續對供應商等源頭進行溯源與懲處。

▲基隆校園內營養午餐出現活蟲瘋狂蠕動，市府緊急啟動食安機制進行調查開罰。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



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近期基隆市營養午餐食材供應廠商屢屢發生問題，今(5)日基隆市府發言人余治明、教育處長劉美蘭召開「學校營養午餐爭端事件」說明記者會，對於供應商連續三起的爭端事件，將提出有關的自治條例，嚴格把關食材品質，維護食品安全。

發言人余治明指出，今年2月14日「龍昇蔬果行」被發現疑似發生番茄食材「標籤不實」，廠商卻聲稱是「標籤誤植」；此外，4月25日學校營養師驗收時，又發現「雞肉過期」的嚴重事件，第一時間除退貨處理、要求更換新鮮食材，並通報市府啟動食安機制，由教育處、衛生局及動保所進行溯源稽查，追查過期肉品來源與流向，所幸確認過期肉品並未進入校園讓學生食用。

▲基隆市府封存有問題的雞肉等食材。



但在昨(4)天下午市府再度接獲教育處通報，基隆某高中營養午餐的點心麵包，有學生向導師反映，出現不明毛蟲還在瘋狂蠕動，畫面令人作噁，再度啟動食安機制，追溯源頭，食品工廠在新北市，移請新北市衛生局共同釐清食品工廠應有衛生規範，該產品直至衛生單位複查合格前，不得供應學校。

▲基隆市府召開食安記者會，針對校園食安進行說明。



余治明指出，一間資本額25萬的公司，為何能標下破億元的營養午餐標案？然而該廠商在短短數月內，已連續發生三起爭議事端，依照契約內容，該廠商跟前市府簽約，自去年8月30日供貨到今年6月30，這幾起連續事件，也凸顯目前的累計記點懲處，相對缺乏嚴格的約束能力，為此市府將針對營養午餐制定嚴格的自治條例，杜絕可能產生問題的食材廠商進入校園。

衛生局食品藥物管理科長王翠雯補充，雞肉過期部分會依食安法第15條，裁處合約供應商6萬元以上的罰鍰，並對肉品供應商同樣裁處罰鍰6萬元。至於點心麵包出現蟲體，涉及恐有危害人體健康之虞，視新北市衛生局對產品處置之後，基隆市府考慮以共同行為人為由，對供應商進行後續裁處。