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社會 社會焦點 保障人權

討營養午餐香蕉不成　國小悍妹狂踹女同學下體...校方說話了

▲▼香蕉,綠香蕉 。（圖／記者許宥孺攝）

▲南投日前有國小生為爭搶香蕉爆發肢體衝突。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣某國小一名高年級女童，日前向一名同班女生索取營養午餐的香蕉不成，竟出手攻擊對方，2人更爆發全武行，對方因為被踢傷下體，引發家長不滿。校方今天證實確有此事，但強調當天就依相關規定通報，並請雙方家長到校當面溝通，但尚未有共識，將持續居間協調。

代號為「匿名參與者」的網友今天上午於「南投新聞」臉書社團PO文，指出4月28日當天午餐時間，該校營養午餐的水果為香蕉，「會長女兒跟X姓同學要香蕉，但X同學已經先給別人了」，「後來會長女兒出手打了X同學，X同學第一時間已跟會長女兒告知不要再打我了」，「後來X同學為了自我防衛抓住會長女兒踢腳反擊，會長女兒竟用腳踢同學下體造成（骨）盆器官挫傷」。

▲南投縣某國小2名學生疑因爭搶營養午餐的香蕉，爆發肢體衝突。（圖／翻攝「南投新聞」臉書社團）

▲南投縣某國小2名學生疑因爭搶營養午餐的香蕉，爆發肢體衝突。（圖／翻攝「南投新聞」臉書社團）

PO文一出也引發其他網友熱議，有人批「小小年紀就這麼霸道，長大還得了」、「有沒有報警處理」，但也有人質疑若是事實為何要匿名，或認為孩子還小、不宜在網上公開，PO文者「匿名參與者」也進一步回應：「大家都想給孩子機會」，但讓人痛心的是，「當天溝通後，會長女兒晚上還有時間休閒的上網聊天」，輕鬆地像不在乎受傷同學和家屬，為求事情圓滿落幕而急如熱鍋螞蟻的校長、主任和老師的感受，是「壓死駱駝的最後一根稻草」。

針對此事，該校校方回應，上週五（4月28日）確實在校內發生此事，當時是一名女生向對方索取香蕉、因對方將香蕉贈與其他同學，而出手拍打其肩膀，引發雙方互相動手動腳；校方隨即了解並處理受傷女生的傷勢，並通報縣府教育處，2日則請雙方家長到校進行協調，但未達共識，傷者家長表示將投訴媒體或採取法律途徑，校方將繼續協調，並站在教育立場，希望能給予孩子道歉、改過並負責的機會。

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