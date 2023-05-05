上班停等紅綠燈發呆被警提醒　騎士「只喝保力達」酒測超標

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓機車騎士今（5）日清晨騎車上班途中，在桃園區莊敬、富國路口等停紅綠燈時發呆，後方巡邏員警見綠燈鳴笛提醒後才往前行駛，員警見騎士騎車漫不經心，示意停車受檢，但張卻神情緊張辯「我沒喝酒」，員警酒測時卻為每公升0.3毫克已超標，張男才改口「只喝保力達」提神，員警帶回偵訊後仍依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市張姓騎士今天清晨騎車上班途中，在路口等紅綠燈時發呆，員警提醒才繼續騎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，今天上午6時50分許，桃園警分局同安派出所員警陳政傑、張簡宇全執行巡邏勤務，於桃園區莊敬路、富國路口等紅綠燈，發現路口處1名張姓機車騎士綠燈卻停在路中發呆，立即鳴笛提醒「綠燈了」，並請其停車配合盤查。

▲桃園市張姓騎士今天接受酒測後已超標，當場辯稱「只有喝保力達」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

52歲的張姓騎士見員警要酒測時緊張說「我沒喝酒」，員警示意酒測後就知道了，結果張姓騎士吹氣後，酒測值竟為每公升0.3毫克，已超過標準值，張男改口辯稱，昨晚有喝酒，但早已退去，今天早上出門前遇到老同事，陪喝了一小瓶保力達，員警仍依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園警方呼籲，部分提神飲料含有酒精成分，飲用前應確認後再飲用，避免意識不清影響行車安全並危及自身與他人安全。